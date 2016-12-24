Блогер рассказал, кого критически не хватает в рядах ВСУ

В настоящее время Вооруженным силам Украины катастрофически не хватает лейтенантов, причем их нужно много. А еще украинской армии необходимы старшие лейтенанты и капитаны. Но больше всего нужны лейтенанты. Такое свое мнение высказал блогер Роман Доник на своей странице в «Фейсбуке».
Как информирует replyua.net, в своем сообщении Доник написал: «В настоящее время у нас сержанты руководят взводами, а лейтенанты ротами. Но нужны ли сейчас капитанам и лейтенантам Вооруженные силы Украины? Естественно, что такой вопрос неправильный, ведь у нас идут боевые действия. Однако дорога старлея и лейтенанта является дорогой, длинной в жизнь. Следовательно, для них чрезвычайно важны перспективы на этом пути. Но мне не приходилось встречать ни одного лейтенанта, который изъявил бы желание выйти капитаном на пенсию. Потому что нет таких. А перспектива роста является одной из главных мотивационных составляющих. Но в нашей армии лейтенанту как раз некуда расти, вернее в настоящее время есть, но расти всем тем лейтенантам, которые нужны для ВСУ, как раз некуда. Максимум еще год пройдет, и в бригадах не будет служебного роста. Сейчас для офицеров сейчас практически нет роста после командира роты или комбата».
При этом он добавил: «В нашей армии переизбыток полковников, однако недостаток лейтенантов. В стране очень много мобилизованных на кабинетные должности майоров-полковников, после чего они подписали контракты до окончания особого периода. А после поднятия минималки до семи тысяч гривен – тогда на контракт подписывать побежали просто толпы пенсионеров. Хотя такие не то, что не воевали в своей жизни, они даже с армией давно распрощались. Все не любят солдата заробитчанина, который пришел не воевать, а на 7 тыс. Но почему все молчат о майорах-полковниках заробитчанинах, вернувшихся с пенсии? Это намного большее зло. Им армия давно пофиг. Часть из них была уволена, в свое время, чтобы не посадили. Часть выгнана. Часть просто ушли на пенсию. А сейчас мы имеем возрождение советской армии именно благодаря их работе. Да и конечно они уже все УБД. А некоторые даже награждены. Но они заробитчане. Они тот якорь, который тянет вниз всю армию. Ладно, не единственный якорь. Один из якорей. Можно офицеру жить некоторое время в казарме. Можно даже в палатке или кунге. Но офицеру нужно знать, что есть перспектива роста. Если офицер не растет, он разлагается, деморализуется и сливается. Он или бухает или ворует или забивает болт на службу. Ему не интересно служить. Ему некому и незачем показывать лучшее, что он может. Потому что все перемещения по армейской служебной лестнице начинается сверху. Освобождается посада генерала или полковника и начинается движение с заменой фигур по всему армейскому полю. И где-то комбат уходит в округ или управление, а взводный становится ротным. А у нас рост и назначение в бригадах связано по большей части с потерями. Но за пределами бригад людям нет роста, несмотря на то, что военная служба лейтенанта достаточно длинная».