Доник прокомментировал обиду россиян на его пост о новом законопроекте

Роман Доник на своей странице в facebook прокомментировал реакцию россиян на новый законопроект, предусматривающий запрет въезда в Украину граждан РФ, проявляющих антиукраинскую позицию и не признающих агрессию России в Украине – об этом передает replyua.net.
Блогер пишет: «А я вот не могу понять, ну почему соседи обижаются на очевидные вещи? «Страсть к стуку» и «окно стука», как сервис для облегчения процесса и души, это не оскорбление. Ни в коем случае. Как вы могли такое подумать? Это просто констатация. Это так есть. Как дождь за окном. Мокро, холодно, но он есть. И в этом нет ничего обидного. Это как вот мы с голоду умирали во время голодомора, так вы "стучали". Это как мы бунтовали и воевали против всех, так вы «стучали».
Доник отмечает: «Ну вот так получилось. Просто у всех геном разный. Я больше скажу, это очень удобно. Не нужно кучу бумаг заполнять или пояснения давать. Только настроился заполнять что то, а тут хлоп – а соседи уже все за тебя сделали. Да вам просто завидуют все. И более того, не надо на это обижаться или обращать внимание. Это не толерантно». Блогер добавляет, что «стук» у россиян в крови. Он сообщает: «А мы ж не такие, мы толерантности учимся. В Европу все таки идем. А вы просто не "стучать" не можете. Мы не напоминаем. Мы просто будем облегчать вам, жизнь используя национальную особенность».
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