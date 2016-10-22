валюта
СпецтемаСавченко хочет, чтобы Порошенко извинился перед Януковичем | Посетите новый финансовый форум

Роман Доник: В этой войне, в среднем по палате, с полевой медициной или плохо или очень плохо

Роман Доник: В этой войне, в среднем по палате, с полевой медициной или плохо или очень плохо
Известный военный волонтер считает, что за два года активных военных действий Украине можно было выучить хороших медицинских специалистов в нужном объеме, но, как всегда не судьба, цитирует волонтера replyua.net.

«Если с мобилизованными медиками, у которых сохранялись рабочие места, хоть как то удавалось переходить из состояния «очень плохо» в «плохо», то со 100% контрактом, ситуация плавно скользит в состояние «полная безнадега». Добровольцы-медики, подписавшие контракт, это по пальцам пересчитать знающие специалисты. Людей, которые прошли подготовительные курсы и решили попробовать себя на войне, тоже можно на пальцах пересчитать. Медики на контракт служить не идут. Те, кто идут служить на контракт, а их определяют в медики и типа учат на санинструкторов в учебках, это профанация», – написал Роман Доник в Facebook.

Он высказал убеждение, что нужно или учить новых медиков с нуля или сохранять рабочие места тем, кто пойдет служить на пару лет. Гражданских медиков сделать военнослужащими не получится. Они хотят иметь гарантированное рабочее место, куда вернуться.

Горячая тема: В ближайшие дни Крым останется без электроэнергии и транспортного сообщения с РФ
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за день
22 окт 2016
14103

Нусс: Порошенко перешел на другой тон в разговорах с агрессором

На берлинских переговорах Петр Порошенко, будучи очень раздраженным, бросил Путину фразу: «Ты просто стрелять перестань», и тон главы украинского государства свидетельствует о многом. Как информирует


Свежие новости

Путін згоден на розміщення на Донбасі озброєної місії ОБСЄ – Песков

Блогер показав як РПЦ зомбує дітей (відео)

Портников: Путин поставил памятник не Грозному, а будущему России

Сенцов – это не Савченко. С задержанием Олега Кремль сильно просчитался

Саша Сотник: Росію ми вже втратили. Давайте дамо їй спокійно померти

В Украине разрешат менять отчество в паспорте

Известный продюсер назвала «чушью и тупостью» запрет на въезд в Украину Королевой

Чубайс: крах Росії у 2017 році вже давно перебачили (відео)

Власти Германии выделяют финансовую помощь жителям Мосула

Под Одессой строят завод по производству биотоплива

В США крупнейшая забастовка заключенных

На Донбассе мошенники придумали необычный способ снимать деньги с пластиковых карт

Впервые опубликован сборник неизвестных документов по Крыму

В Лондоне необычное ДТП – автобус не «вписался» в переезд

Украинка Басова стала чемпионкой Европы по велотреку

Песков признал провал переговоров в Берлине

Порошенко закрыл рот не только Путину, но и всем критикам, показав, что для него на первом месте Украина – блогер

Скончалась одна из самых красивых актрис Украины

Підкуплені «ригами» депутати і експерти вигадують нову нісенітницю, щоб уникнути спецконфіскації – блогер

Названы районы Киева с самым высоким уровнем преступности

 Новости за день