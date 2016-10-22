Роман Доник: В этой войне, в среднем по палате, с полевой медициной или плохо или очень плохо



Известный военный волонтер считает, что за два года активных военных действий Украине можно было выучить хороших медицинских специалистов в нужном объеме, но, как всегда не судьба, цитирует волонтера replyua.net.



«Если с мобилизованными медиками, у которых сохранялись рабочие места, хоть как то удавалось переходить из состояния «очень плохо» в «плохо», то со 100% контрактом, ситуация плавно скользит в состояние «полная безнадега». Добровольцы-медики, подписавшие контракт, это по пальцам пересчитать знающие специалисты. Людей, которые прошли подготовительные курсы и решили попробовать себя на войне, тоже можно на пальцах пересчитать. Медики на контракт служить не идут. Те, кто идут служить на контракт, а их определяют в медики и типа учат на санинструкторов в учебках, это профанация», – написал



Он высказал убеждение, что нужно или учить новых медиков с нуля или сохранять рабочие места тем, кто пойдет служить на пару лет. Гражданских медиков сделать военнослужащими не получится. Они хотят иметь гарантированное рабочее место, куда вернуться.



Горячая тема: В ближайшие дни Крым останется без электроэнергии и транспортного сообщения с РФ Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter Известный военный волонтер считает, что за два года активных военных действий Украине можно было выучить хороших медицинских специалистов в нужном объеме, но, как всегда не судьба, цитирует волонтера replyua.net.«Если с мобилизованными медиками, у которых сохранялись рабочие места, хоть как то удавалось переходить из состояния «очень плохо» в «плохо», то со 100% контрактом, ситуация плавно скользит в состояние «полная безнадега». Добровольцы-медики, подписавшие контракт, это по пальцам пересчитать знающие специалисты. Людей, которые прошли подготовительные курсы и решили попробовать себя на войне, тоже можно на пальцах пересчитать. Медики на контракт служить не идут. Те, кто идут служить на контракт, а их определяют в медики и типа учат на санинструкторов в учебках, это профанация», – написал Роман Доник в Facebook.Он высказал убеждение, что нужно или учить новых медиков с нуля или сохранять рабочие места тем, кто пойдет служить на пару лет. Гражданских медиков сделать военнослужащими не получится. Они хотят иметь гарантированное рабочее место, куда вернуться.