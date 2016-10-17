Роман Донік: З Луганської області чекайте ще веселих новин

Відомий український волонтер і блогер на своїй сторінці в соцмережі Facebook повідомив, що незабаром з Луганської області ще будуть надходити веселі новини про ліквідацію бойовиків «республік». Окрім щільного вогню, яким накривають бойовиків ВСУ, сепаратисти починаю по-серйозному усувати «конкурентів» серед «своїх» , передає replyua.net.
«У Луганській області зараз небачені веселощі починаються. Днями хлопці з 93-ї бригади виявили ДРГ на підступах, природно заблокували. Не давали вогнем БМП не те, що підійти, навіть голову підняти. Після кількох безуспішних спроб прикрити вогнем групу, їх «свої» ж, мінометами щільно накрили, що б не поверталися. Тупо перенесли вогонь зі всього, що було по залігшим камрадам. Щільно і точно, після такого вогню навряд чи, хто зміг би вижити і повернутися назад в рідну «ЛНР», - написав Роман Доник.
Але, що дивно, підкреслює волонтер, після обстрілу ще через кілька годин з'явилася «третя сила», яка почала накидати козачкам, які цю ДРГ знищили. «Чекаємо продовження. Місця в залі для глядачів ще є і попкорну валом, на всіх вистачить», - резюмував волонтер.
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