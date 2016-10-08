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СпецтемаКремль окончательно кинул жителей Донбасса – Денис Казанский

Роман Донік: Насправді США, дійсно, дуже втомилися

Роман Донік: Насправді США, дійсно, дуже втомилися
Тільки не від України. Від придурків з України. Від того, що на зміну одним корупціонерам приходять інші на їх же буржуйські гроші. Під їх же прапорами боротьби з корупцією. Хоча, вони не втомилися. Вони просто вражаються наскільки серед українців є ті, хто, маючи паспорт України, так не любить нашу країну. Про це на своїй сторінці в соцмережі Facebook пише відомий український волонтер, передає replyua.net.

«Єдине на що, я сподіваюся, нас всіх вибачає в їхніх очах, це те, що у нас війна. І більшості нормальних людей не все одно, що там на передку і, що там в армії. І не по барабану, де молода дівчина рубає бабло на хату в центрі столиці розкраденої держави, яка перебуває у стані війни. І взагалі на війну, на армію, на поранених не все одно. На все що зараз, в даний момент крутиться навколо війни за незалежність. А ось на все інше їм до одного місця», - написав емоційно Доник.

За його словами, від того, що відбувається в Україні можна і очі прикрити, але американці хоч і втомилися не розуміти нас, але терплять і при цьому не можуть зрозуміти, як під красивими і правильними гаслами, можна безсоромно брехати і зраджувати, як виборців, так і країну.

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