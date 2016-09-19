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Донік: Перейменування Донецька в Бандерівськ і Луганська в Майданівськ вже скоро буде винесено на голосування в ВР

Донік: Перейменування Донецька в Бандерівськ і Луганська в Майданівськ вже скоро буде винесено на голосування в ВР
Про це на своїй сторінці в соцмережі Facebook повідомляє військовий волонтер Роман Донік. За його словами, дуже радує, що деякі пропагандистські російські газети і телеканали сприйняли інформацію про перейменування Донецька і Луганська, як жарт. Тим більш несподіваною і неприємнішою буде реальність. Це не жарт. Переговори з народними депутатами України дійсно проводяться і законопроект готується щодня, цитує Доніка replyua.net.

За його словами, серед депутатів Верховної Ради України, є кілька атошників і волонтерів, які повністю поділяють нашу думку. Так само у нас є повна підтримка в адміністрації Президента України. Більш того в результаті обговорення цього законопроекту, з'явилася гарна ідея, яка дозволить позбутися «мертвих душ» після отримання допомоги, як переселенцям. Після перейменування міст і областей, матеріальну допомогу зможуть отримувати тільки ті, у кого буде стояти новий штамп про прописку. Таким чином, ми зможемо відстежити всіх фіктивних переселенців, підкреслює Роман Донік.

На свято Покрови до дня Української Армії готується ще один важливий законопроект. «У нас почали з'являтися проблеми із земельними ділянками для атошників. З хорошими ділянками. Але ми згадали, що в Криму є величезні площі землі і мільйони квадратних метрів житла, які за українським законодавством не належать нікому. Тому що всі, хто переоформив майнові права за законами окупантів, втратили свої права в правовому полі України. Те ж саме стосується майнових прав на тимчасово окупованій Донецької і Луганської областях. Все майно, оформлене не за українськими законами, буде націоналізовано і передано в спеціальне відомство у справах учасників АТО. Земля буде роздана учасникам АТО, а житло - військовослужбовцям. Більш того, земельний і житловий фонд в Криму, можна використовувати, як додаткову мотивацію при наборі військовослужбовців для військової операції зі звільнення Криму. Прийшов добровольцем, відвоював Крим, залишився з родиною жити на узбережжі. Це справедливо», - розповів Роман Донік.

Він упевнений, що розселити патріотів, готових будь-якої миті дати відсіч на прикордонних територіях - велика справа. Заодно і зачистять місцеву флору і фауну від сепаратизму. Зараз ми збираємося закріпити це законодавчо, щоб всі ці безгоспні за українськими законами землі не розпочали захоплювати чиновники і скуповувати спекулянти. Це буде хорошим вирішенням квартирного питання у військових частинах. Благо, як раз в цих регіонах будуть розгортатися ППДі нові бригади. Зараз за цими проектами проводиться соціологічне опитування людей, які були вимушені залишили Донбас і Крим. Всього 6% респондентів висловилися проти. Категорично за - 75%. Через страх за сім'ї, які залишилися на окупованих територіях 19% утрималися від висловлення думки, резюмував військовий волонтер.

Нагадаємо, раніше Роман Донік повідомляв про ініціативу групи нардепів і волонтерів - перейменувати Донецьк в Бандерівськ і Луганськ в Майданівськ, чим викликав шквал емоцій і криків в російських ЗМІ, які встигли охрестити Романа Доніка навіть «людожером».

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