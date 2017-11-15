Бочкала: когда ВСУ освобождали Славянск, Краматорск, делали это ради страны, а, получается, ради Недавы и других товарищей

Как передает replyua.net, не мало слухов ходит о известном народном депутате Олеге Недаве. Его называют смотрящим за Донбассом. По словам украинского журналиста и блогера Романа Бочкалы, это не совсем так, но он реально очень влиятельный. На совещания в его офис партии «Наш край» ходят и прокуроры, и начальники полиции, и мэры.
По словам Бочкалы, о чем-то с Недавой советуются довольно влиятельные люди. «Может он просто очень умный? Советы мудрые дает. Не совсем так. Конечно же есть финансовая составляющая. Точнее конвертация политического влияния в оную. Грустно, что так происходит на восстановленных после оккупации территориях», – написал журналист.
Он отмечает, что военные, когда освобождали Славянск, Краматорск и другие города, делали это ради страны, а, получается, ради Недавы и еще нескольких товарищей, которые опять взяли под свою руку восточные регионы. По словам Романа Бокалы, выходит украинские солдаты проливали кровь, чтобы он и иже с ним хорошо себя чувствовали, «крышевали» коррупцию и вводили новые коррупционные схемы, которые отобрали у ранее осевших на востоке «регионалов».