Роман Бочкала: нужно быть реалистами – санкции Россию «не додушат»

С подачи немецких либералов, которые предложили вопрос возвращения Крыма в Украину отложить на некоторое время, в Украине началось активное обсуждение вопроса Крыма и востока. Как отметил в эфире одного из украинских телеканалов военный журналист и блогер Роман Бочкала, нужно признать, что вернуть одновременно обе временно утраченные территории крайне сложно, ведь нужно реально смотреть на вещи. Поэтому с начала Донбасс, затем Крым.
В то же время журналист отметил, что словосочетание «забыть» о полуострове должно вообще исчезнуть, несмотря на советы некоторых международных партнеров. «Мир жесток. Ждать, что кто-то за нас решит наши проблемы – бессмысленно. Выживают сильнейшие. Укрепление армии и экономический рост – единственный путь. Некоторые считают – нужно просто подождать, мол санкции вот-вот «додушат» Россию. Не стоит обольщаться – «не додушат», – отметил Роман Бочкала.
По его словам, санкции, как инструмент, имеют ограниченный во времени эффект. Зимбабве живет под ними более 40 лет, а Мугабе до сих пор у власти. Иран даже укрепил экономику. Северный Кипр – привык. О Северной Корее вообще нет и речи. Так будет и с Россией. Природных ресурсов у нее предостаточно. Народ настолько неприхотлив, что будет есть и солому, подвергаясь сладким речам о всемогуществе с экранов телевизоров. Поэтому первое – четкий план реинтеграции и восстановления границы с учетом военных методов решения этого вопроса и рассчитывать только на себя.