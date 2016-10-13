В окупації почалися масові затримки з виплати пенсій – журналіст

В результаті терористи втрачають ядро прихильників, бабусь і дідусів. Раніше затримки були епізодичними, тепер системні. Пенсії видають частинами у «віджатих» відділеннях Ощадбанку. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив відомий український журналіст Роман Бочкала, передає replyua.net.
«Бійки за місце в чергах. Дають без 10% надбавки, обіцяють все повернути в наступному місяці. Але віриться слабо. І зневіра до окупантів просочує інші сфери життєдіяльності бананових республік. Пише мені людина: «Вчора в соцмережі «Вконтакте» прочитав запитання, як вижити на 2600 рублів в місяць. Причому сплачуючи комунальні (субсидій немає). Ось ще одна думка. «Повні злидні у людей. Сепари намагаються домовитися з народом – зрізати половину всієї заборгованості і тоді, мовляв проблем не буде. Але, де гарантії...». Симпатики «русского мира» заспокоюють – нічого, мовляв, Росія-матінка з голоду померти не дасть. І кивають в сторону Придністров'я, Абхазії, Південній Осетії. Там же не вимер народ», - написав на своїй сторінці в Facebook Бочкала.
Журналіст підкреслює, що всі, хто сподівається на «добру» Росію забувають той нюанс, що перераховані вище території офіційно отримують субвенцію з бюджету РФ. А про фінансування ДНР та ЛНР російські платники податків і весь світ нічого не знають. Це створює певні складнощі злочинному режиму Кремля в підтримці васалів. «І як тут не згадати Медведєва – грошей справді немає. І в найближчі роки не буде. Люди, може ви там нарешті прозріє?», - задається питанням Роман Бочкала.
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