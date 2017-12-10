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Блогер: браслет Михо – это наручники на руках и ногах Тимошенко

Блогер: браслет Михо – это наручники на руках и ногах Тимошенко
В Украине новая «зрада», которая заключается в недовольстве желании ГПУ отпустить Саакашвили под домашний арест с браслетом. Люди возмущаются, разве можно отпускать человека даже под домашний арест, инкриминируя ему такие серьезные обвинения. Как передает replyua.net, об этом в своем блоге пишет украинский блогер Денис Пятигорец. По его мнению, логика в этом есть. Если взять сентябрьскую и октябрьскую социологию, то там четко прослеживается тренд – 1 и 2 место делят между собой Порошенко и Тимошенко. Остальные претенденты далеко позади. Хотя и относительно далеко.

Блогер отмечает, что, безусловно, рейтинг Юлии Тимошенко держится исключительно на протестных настроениях. Как, собственно, и в остальных «оппозиционных политиков», а на первом месте Тимошенко, потому что она самая раскрученная. После того, как Саакашвили выпускают с браслетом, он, конечно, не будет молчать, а будет «клеймить позором» власть и СМИ будут это транслировать. Таким образом он закрепит за собой статус «оппозиционера №1 в стране». Благодаря последним событиям он уже вырвался в лидеры протестных настроений и ближайшая социология это покажет. Пятигорец задается вопросом, что же остается Юлии Владимировне? На чем строить свой пиар? Борьба с коррупцией? Нет, это тема Михо и еврооптимистов. Запрет на продажу земли? Нет, там уже мораторий на весь 2018, поэтому весь год Тимошенко не сможет на этом пиариться. Тарифы? Не получится, потому что Кабмин уже успел вовремя перевести ответственность за тарифы на местную власть, которая с недавних пор может влиять на снижение тарифов путем инвестирования в коммунальную инфраструктуру и снижение затрат на гигакалорию, кубометр воды и тому подобное. Вступление в НАТО? Нет, это уже активно продвигает власть.

«Так на чем пиариться Юлии Тимошенко в течение 2018-го? Ни на чем. Она будет глотать пыль из под колес Михо, который будет стремительно набирать обороты и при этом не создавать никакой угрозы на выборах – потому что человек без гражданства Украины баллотироваться в нас не может. Поэтому «браслет» - это очень мудрая идея», – резюмировал блогер.
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