Пятигорец: теперь все то, что там налетал в Швейцарии политтехнолог Тимошенко Абдулин с Палицей можно смыть в унитаз

Как передает replyua.net, популярный в Украине блогер Денис Пятигорец на своей странице в Facebook пишет о том, что пока все обсуждают аутентичность «пленок Луценко» и думают – подделка это или нет, есть еще один важный момент, который многие упустили – речь идет о том о том, что все эти акции с блокадами, палатками, импичментом и тому подобное финансировал не только беглый украинский олигарх Сергей Курченко, об этом прекрасно известно компетентным и специально обученным людям.
Блогер отмечает, что фамилии других «спонсоров», кроме, как Курченко, не повсплывали сегодня. Возникает вопрос: почему? Это же очень серьезная статья – госизмена, свержение режима. То есть, за это можно так «упаковать», что мало не покажется. Но, когда фигурант уже за границей, то лучше сделать иначе – показать ему все имеющиеся доказательства, а затем снять с крючка в обмен на отказ давать Юлии Тимошенко доступ к эфирам на «1+1».
«Теперь все то, что там налетал в Швейцарии политтехнолог Юлии Тимошенко Абдулин с Палицей можно смыть в унитаз. Теперь дядя будет вести себя ровно, хотя, в принципе, и остальные дяди получили болезненные прививки от желания втихаря финансировать оппозицию», – резюмировал Денис Пятигорец.