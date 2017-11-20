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Кремлевский фейк о воровстве семьи Порошенко пришелся по нраву и украинским СМИ

Кремлевский фейк о воровстве семьи Порошенко пришелся по нраву и украинским СМИ
В эти выходные сеть «подорвал» новый кремлевский фейк – семья Порошенко ворует деньги из благотворительных фондов, которые должны были пойти на детей-инвалидов. Автором этого «шедевра» стало издание «Luxembourg Herald». Как передает replyua.net, об этом в своем блоге пишет украинский блогер Денис Пятигорец.

По его словам, перепостеры этого фейка называют Luxembourg Herald – авторитетным изданием и это авторитетное издание было зарегистрировано в 2016 году гонконгским регистратором, но на самом сайте выставили новости за 2013-1015 годы, чтобы никто не мог ничего предъявить этому изданию, типа авторитетный сайт.

Блогер отмечает, что весьма прогнозируемо, что эту информационную волну подхватили пропагандисты всех мастей на своих информационных ресурсах. Нашлись и среди украинских СМИ уникальные, которые активно распространяли этот фейк. Вчастности сайт «Волынские новости», принадлежащий правой руке Коломойского – Игорю Палице, председателю Волынского облсовета. Интересно, что этот сайт не только сделал ссылку на «авторитетное издание», но и процитировал «украинского политика и экс-министра Андрея Портнова».
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