Пятигорец: одно дело – мирный митинг, креативные плакаты, а другое дело – штурм Верховной Рады. Это уже перебор

Большое количество реформаторских законов в Украине было проголосовано или под давлением улицы, или под давлением западных партнеров. Поэтому политическое давление на власть – это вполне нормально, но возникает вопрос к форме этого давления. Одно дело – мирный митинг, креативные плакаты, а другое дело – штурм Верховной Рады. Возникает вопрос, какой смысл этого всего? Как передает replyua.net, об этом в своем блоге пишет украинский блогер Денис Пятигорец.
«Вот представьте – зашли в парламент протестующие и что? Депутаты все вместе бросятся к пультам для голосования и будут кнопки нажимать? А вот ничего подобного – они разбегутся как в феврале 2014-го и будет пустая Рада. Организаторам – профит! Они будут снова разгонять «зраду», что «власть не слышит людей», а люди, которые искренне требуют этих изменений, получат хлебавши. Потому, наконец, для политиков они только инструмент – воспользовался – выбросил», – написал Денис Пятигорец.
По его словам, драка с полицией – это полная дичь, тем более, что для этого не было никакого существенного повода. Можно фанам какого-то футбольного клуба помахаться после футбольного матча, но это не тот случай. Это политический процесс, который очень чувствителен для разного рода провокаций, но копы удержались – молодцы.