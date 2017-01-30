Пятигорец о советских праздниках: может дело не в праздновании, а просто в выходном дне?

Известный украинский блогер Денис Пятигорец на своей странице в соцсети facebook пишет о том, что подсознательно большинство кричащих «не забирайте праздники СССР» болеют не столько за суть этих дат, сколько о дополнительных выходных днях.
Первый праздник возле которого разгорелась дискуссия – 8 марта – Международный женский день. Блогер пишет, что с самого детства мы знаем об этом празднике, что нужно поздравить маму, бабушку, учительницу, одноклассниц. Мужчин приучили к тому, что этот праздник раз в год, а дальше, все по накатанной. Нельзя периодически напоминать женщинам, что они любимы, что они нам нужны, что они нас дополняют. Нам обязательно дата нужна или просто выходной, задается вопросом блогер.
«1 мая – международный день солидарности трудящихся. Ну и много у нас «солидарных»? С самого первого дня советской власти профсоюзы спят под одним одеялом с руководством предприятия. Это прихаренные комсомольцы, которые перебирают бумажки и надувают щеки во время подписания колдоговора и пилят остатки профсоюзного имущества. Так какая солидарность? А если ее нет, то, как можно праздновать? Или дело в выходном дне?», – задается вопросом Пятигорец.
Блоге пишет, что нельзя не вспомнить и 9 мая – Дню Победы. Как бы украинцы не относились к результатам войны ветеранов нужно чтить, но не раз в год, а каждый день. «Не лучше было бы вместо «празднования» 9 мая всем гражданам страны отработать 9 мая и перечислить однодневный заработок оставшимся ветеранам? Да ветераны тогда чёрную икру весь год кушать будут - так мало их осталось. Или дело в выходном дне?», – подытожил блогер.