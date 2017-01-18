Українського чемпіона світу з шашок відсторонили від змагань за публічне негативне висловлювання на адресу Кремля

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Гордість України, чемпіон світу з шашок Юрій Анікєєв – черговий патріот, який на відміну від попсових українських співаків, зіркових спортсменів, які за гроші ладні розважати російську публіку на чолі з Путіним, висловив свою громадянську позицію по відношенню до країни-агресора, яка розв’язала війну в Україні. Про це на своїй сторінці в соцмережі Facebook пише блогер Денис П’ятиготрець.«Юра не приховував свого негативного ставлення до кремлівської сволоти і активно висловлювався про це перед журналістами на міжнародних змаганнях. Москві це не сподобалось, вона натиснула на федерацію шашок і Юру вперше відсторонили від змагань. Вчора була друга дискваліфікація і вже на три роки. Знаєте за що? За те, що Юра вийшов на нагородження у вишиванці... Уявляєте, як бомбить в Кремлі, якщо вони так бояться наших вишиванок?», – написав блогер.За його словами, таким, як Юрій заслуговують на щиру повагу та низькій уклін. «Російській команді з шашок – долю Кабаєвої в тому сенсі, щоб їх також трахали плєшиві ботексні недомірки», – резюмував Денис П’ятиготрець.