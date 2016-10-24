Основні меседжі з інтерв’ю Президента. Дебальцеве буде під контролем України, це принципова позиція

На думку блогера Дениса П’ятигорця, головна новина, на якій варто зупинитися детально, це інтерв’ю Президента України провідним телеканалам. В цьому інтерв’ю Петро Порошенко розставив крапки над «і» в багатьох питаннях, щодо яких було неоднозначне тлумачення, передає replyua.net.
Найвагоміше місце в інтерв’ю було відведено саме Мінським угодам та Нормандському формату. Було чітко окреслено, що для прогресу по Мінську треба чіткий документ, де б стояли дати та відповідальна особа по кожному пункту. Це дорожня карта, яка наразі погоджується. Без неї просуватися далі неможливо. Дорожня карта – це не зміна, підміна чи ревізія Мінську. Роль ОБСЄ має бути підвищена через введення на Донбас поліцейської озброєної місії ОБСЄ.
Послідовність виконання Мінську має бути такою: встановлення режиму повного припинення вогню, гарантоване відведення важкої техніки, представники озброєної місії ОБСЄ на постійній основі мають перебувати на лінії розмежування, в місцях зберігання техніки та артилерії, на кордоні з Росією. Це має бути зроблено до проведення виборів на Донбасі. Контроль на кордоні має припинити інфільтрацію російських військ, техніки та боєприпасів. Розведення військ окрім Золотого, Петрівського та Станиці Луганської буде ще на 4 наступних зонах. І одним з цих 4-х місць має бути Дебальцеве, яке за Мінськими угодами має бути під контролем України. Дебальцево – це принципова позиція. При розведенні військ не передбачається здача цих населених пунктів ворогу, наголосив Порошенко.
Тільки після звільнення заручників Рада голосує за закон про вибори та призначає вибори. На наступний день після виборів ОБСЄ передає кордон під контроль ЗСУ та прикордонників.
Також Порошенко наголосив, Росія ніякий не посередник в Мінському процесі – Росія – країна агресор, яка здійснює свою агресію проти України. Якщо Росія не буде виконувати Мінські домовленості, то санкції проти Росії будуть продовжені, а може навіть і посилені. Україна запропонувала ЄС вводити санкції проти РФ не на півроку, а на рік. Наразі ЄС обговорює таку можливість.
Щодо строків. Не пізніше листопада має відбутися зустріч голів МЗС, на якій вони мають підготувати наступний саміт у Нормандському форматі, на якому має бути затверджена дорожня карта. Якщо цього не відбудеться до грудня – керівництво Ради Європи буде мати всі підстави для того, щоб продовжити та посилити санкції.
Президент зазначив, що альтернативи мінську дві – перша – вирішити питання військовим шляхом, але для цього доведеться також вступити у відкриту війну з РФ. І за наслідки цього треба взяти відповідальність. І друга альтернатива – віддати окуповані території Росії в обмін на мир. Але ті, хто так думають, вони себе обманюють, бо від Росії вони не отримають ані миру, ані територій.
За словами Дениса П’ятигорця, ми маємо чіткі заяви Президента. Одразу хочеться відмітити, що в цьому плані є кілька пунктів, яких Росії буде практично неможливо виконати, а, отже, вона матиме й надалі клопіт із санкціями, які вбивають російську економіку, що вже визнали й самі кремлівські «карлики».
«Серед таких пунктів варто відмітити наступні: Росія не встигне погодити дорожню карту до грудня 2016 року, бо там є пункти, які Путін вже відкинув. Росії буде важко встановити повний режим припинення вогню, бо дуже великій кількості злочинців дали в руки зброю, а, коли в злочинця є зброя – він неодмінно шмальне. Карліто вважає Дебальцеве своїм власним бойовим трофеєм. Для нього це, як вперше завалити Кабаєву. А отже він навряд погодиться виконати умову Мінська та віддати його», – міркує блогер.
Ну і декілька ремарок про Закон про вибори. Це дуже слабке місце для Росії. Закон про вибори наразі розробляється українською та німецькою стороною. Для німців, з їх рівнем прозорості виборчого процесу, буде справа честі зазначити в майбутньому законі всі стандарти ОБСЄ, які Україна безумовно пропише в законопроекті. А тепер уявіть, як РФ буде сприяти виборам за всіма правилами ОБСЄ? Уявіть вільний доступ всіх кандидатів до дірявих ЗМІ? Уявіть вільний доступ до трудових колективів? Уявіть політичні мітинги на окупованих територіях українських партій? Виступ того ж Ляшка в Донецьку чи Тягнибока в Торезі, уявіть? Уявіть біг-борди з Ярошем чи з Білецьким на вулицях Луганська? А головне – уявіть, що за законом у виборах мають право взяти участь лише ті партії, які зареєстровані в ЦВК. А там жодної дірявої партії, окрім Опоблоку, не зареєстровано. Думаєте в РФ підуть на такі умови? Дуже сумніваюсь. А як не підуть – санкції, голод, погані надої, тощо, резюмував Денис П’ятигорець.
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