Пятигорец: Путин опять крупно просчитался и перевыборы накрылись медным тазом

Как передает replyua.net, известный украинский блогер на своей странице в соцсети Facebook прокомментировал последние новости, связанные с просчетами Кремля.
«Шло время, Россию душили санкции. Вольдемар замутил «движуху» в Сирии, чтобы хоть как-то выйти из-под санкций. Сначала он разыгрывал из себя «борца с мировым терроризмом» и призывал объединится с ним в борьбе с ИГИЛ в Сирии. И все так рисовал – типа на Донбассе там местные разборки, я там не при делах, а тут такая важная война с ИГИЛ. Вы там мне санкции пока отмените, чтобы я более эффективно этот самый ИГИЛ бомбил. Нагнал беженцев в ЕС, чтобы те посговорчивей были, а потом раз – и сбил гражданский «Боинг» над Донецком. И все пошло прахом», – написал Пятигорец.
По его словам, пока Путин разыгрывал пасьянс в Сирии, Украина умудрилась еще дальше отдалиться от российской орбиты. Вслед за декоммунизацией, санкциями против РФ, отказом от покупки российского газа мы еще стали проводить умелую международную политику против РФ, а также стали активно вооружать нашу армию и тренировать ее по стандартам НАТО с помощью НАТОвских инструкторов. Порошенко перестал «испытывать физический страх» перед Путиным и почти прямым текстом называет его самым последним словом. Поэтому Вольдемар твердо решил, что с нынешней властью в Украине ему не удастся добиться желаемого. Значит нужно власть поменять. И запустился процесс «В Украине нужны перевыборы». Только вот запустили его поздно. Как раз перед каникулами в Раде. А после каникул половина нынешней оппозиции отказалось от перевыборов, оставив Оппоблок и Батькивщину наедине с этой идеей. Опять у кремлевскому Карлику не пролезло.
«Путин начал мутить новую тему – Западу он сказал, что типа согласен уйти с Донбасса, но ему нужно дать сохранить лицо, чтобы его рабы на родине не догадались, что он не «солнцеликое божество», а «обоссаные штаны». Поэтому нужно совместно уговорить Украину, чтобы сначала мы выполнили политическую часть Минска, а потом он – часть по безопасности. Запад сперва было поверил Вольдемару, и стал склонять Украину к компромиссу, но тут ВВС РФ умудрились разбомбить гражданский гумконвой в Сирии, а потом РФ заблокировала резолюцию по Сирии в ООН. В результате Путин потерял остатки доверия Запада, а Украина аргументированно доказала Западу, что даже, если бы мы все исполнили в угоду Кремлю, карлики бы все равно нас кинули», – отметил блогер.
Поэтому Путин решил воспользоваться последним шансом – запугать Украину «возобновлением боевых действий на Донбассе», чтобы Украина выполнила политическую часть Минска. Для этого даже запустили слезные интервью боевиков, о том, что убийство Моторолы – это объявление войны.
Денис Пятигорец подчеркивает, что Кремль снова просчитался. И вот почему: в Раде нет голосов за изменения в Конституцию и выборы на Донбассе. И никакая война на депутатов не повлияет. Даже если снаряды накроют Конча-Заспу. Больше войны они боятся проиграть на выборах. Пока РФ не свалит с Донбасса, граждане Украины не простят депутатам такого голосования. Второе: запад уже уверен, что Россия управляет боевиками на Донбассе и там есть войска РФ. Поэтому любая полномасштабная кампания сепаратистов автоматически будет считаться Западом новой агрессией РФ против Украины и пойдут новые санкции. Сколько бы Путин с Песковым не кричали, что их там нет.
«И самое главное! Украинская армия уже не та, какой она была в 2014 году. Поэтому если Кремль таки решится на возобновления боевых действий на Донбассе, то за неделю боев половине «ополчения» из местных придет конец, а вторая половина разбежится. А это значит, что России придется воевать своими регулярами. А это значит – неконтролируемый поток цинковых гробов в Россию. На фоне того, что (согласно последним соцопросам) почти 50% россиян стали догадываться, что телевизор их обманывает, что телевизор им, мягко говоря, лжет – такое количество 200-х с российской пропиской, будет негативно сказываться на рейтинге власти», – отметил Пятигорец.
В то же самое время возобновление боевых действий отвлекут украинцев от внутренних проблем. Поэтому запущенная Путиным история с «перевыборами в Раду» накроется одним интересным местом. А столько ж денег в это уже вбухано, и все будет насмарку. Плюс боевые действия – это возможность для Порошенко ввести чрезвычайное положение (выборы в такое время не проводятся). Плюс у Порошенко будут развязаны руки для расправы с «агентами Кремля в украинской политике», резюмировал блогер.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter