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Пятигорец: Вольдемар побоялся приехать в Париж и умереть

Пятигорец: Вольдемар побоялся приехать в Париж и умереть
Договорился Вольдемар о том, чтобы приехать в Париж и попытаться заключить в объятья Франсуа Олланда и нежно нашептать ему на ухо, чтобы тот отменил санкции против РФ. Запланировали встречу аж на 19 октября. И все бы ничего, если бы США не нанесли удар по войскам Ассада, а межгалактические войска РФ в качестве «обратки» не разбомбили гумконвой. Об этом на своей странице в Fcebook пишет блогер Денис Пятигорец, передает replyua.net.

«Ну и началось. В ООН собрался хурал, чтобы осудить действия России и принять резолюцию по прекращению огня в Сирии. Автором этой резолюции совсем не случайно становится именно Франция. Перед голосованием, совсем не случайно, Олланд заявил, что кто наложит вето – тот Le Préservatif. Понятное дело, Россия наложила вето. И вот вроде по всем законам жанра Олланд должен был обидеться и отменить встречу. А вот нет. Хитрый Франсуа в эфире национального ТВ заявил, что мол да, после плохого поведения в ООН говорить с Россией, как бы не о чем, но встречу не отменил», – пишет Пятигорец.

В Кремле удивились такой постановке вопроса. Они-то ждали, что их пошлют далеко, и тогда они смогут снова петь старую песню, что, мол, Запад сам виноват в ситуации в Сирии, так как отвергает помощь России в решении Сирийского вопроса. «А тут – журбинка – Олланд встречу не отменил, а более того – заявил, что вся встреча будет посвящена исключительно Сирийскому вопросу. И пока усы Пескова блеяли что-то про «мы пока не получили отказа Франции от проведения встречи», «руссосми» наперегонки написали, что Вольдемар сам не захотел ехать, из-за напряжения между Россией и Францией по Сирии», – отметил блогер.

По его словам, теперь выходит, что Вольдемар просто испугался. «Так приехал бы в Париж в полный рост, ну, или что там у него, и заявил бы Олланду грозно, что, мол мы там с колен встали, что у нас своя позиция по Сирии, что Запад не прав», – резюмировал Пятигорец.

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