валюта
СпецтемаБоевики два года назад целились не в украинский «Боинг», а в самолет российского аэрофлота, чтоб начать войну – аналитик

Денис Пятигорец: В России что ни дипломат – то Чуркин

Денис Пятигорец: В России что ни дипломат – то Чуркин
Как передает replyua.net, известный украинский блогер Денис Пятигорец на своей странице в Facebook рассказал об одном из эпизодов «смешной» российской пропаганды – КВН, главным героем в которой стал выпускник МГИМО, наследник папиного трона Сан Саныч Масляков.

«С 2010-го года стало понятно, что КВН не просто «уже не тот», а что он системно идет ко дну. С 2014-го этот процесс стал просто необратимым. Отсутствие шуток у 90% команд, постоянное лебезение перед властью РФ, несостоятельные шутки про «мы смеемся над санкциями», про «величие рубля», про «величие Карлика» просто нагоняли тоску», – отметил Пятигорец.

«Отдельным «лейб-мотивом» современного КВН являются шутки над Бараком Обамой. Ну как шутки – реплики, на которые накладывается неистовый хохот и аплодисменты зала. Ну, или не накладываются, а являются реальными, демонстрируя деградацию публики следом за командами», – отметил блогер.

По его словам, несмотря на окончательное «дно» КВН, совсем недавно это дно пробил выпускник МГИМО, ведущий Премьер-Лиги, Сан Саныч Масляков, который решил пошутить над Бараком Обамой. Приглашая команду на сцену с названием «Алабама», он радостно сказал, что есть такой населенный пункт Алабама и это значит, что совсем скоро мы все скажем Обаме «Ала Обама».

«Выпускник МГИМО считает, что Алабама – это населенный пункт, а не штат США. Теперь понятно, почему в РФ что ни дипломат – то Чуркин», – резюмировал Пятигорец.

Горячая тема: Блогер: в Крым пришли "письма счастья" из Волгограда
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за день

Свежие новости

Мосты в Запорожской области станут платными

"Нафтогаз" вимагає від "Газпрому" понад 28 мільярдів дол.

Денис Пятигорец: В России что ни дипломат – то Чуркин

В Крыму озвучили неутешительную статистику

Холодницький: У мене на столі лежить три підозри відомим людям по справі "чорної бухгалтерії"

Экспорт украинского ячменя побил все рекорды

Портніков навів факти того, що в Росії вже панує фашизм і росіяни вважають це нормальним

За 2016 рік з полону терористів та країни-агресора вдалося повернути лише 17-ох

Розенко: Украина не будет платить пенсии Азарову и Януковичу

Песков похвастался результатами операции в Сирии

Синоптики рассказали о самых последних теплых днях этой осени

В США назревает новый скандал из-за Трампа

Син Джемілєва залишається за гратами в РФ

Нідерланди обурені критикою РФ по розслідуванню МН17

Медведев обвинил сам себя в неэффективной работе

ОБСЄ розповідає про нові блокпости бойовиків

В Житомирской области массовое отравление алкоголем

СММ ОБСЄ скаржиться на обидві сторони конфлікту

В одну из аптек Харькова неизвестные бросили гранату

Розенко: украинцы массово оформляют субсидии

 Новости за день