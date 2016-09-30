Денис Пятигорец: В России что ни дипломат – то Чуркин

Как передает replyua.net, известный украинский блогер Денис Пятигорец на своей странице в Facebook рассказал об одном из эпизодов «смешной» российской пропаганды – КВН, главным героем в которой стал выпускник МГИМО, наследник папиного трона Сан Саныч Масляков.
«С 2010-го года стало понятно, что КВН не просто «уже не тот», а что он системно идет ко дну. С 2014-го этот процесс стал просто необратимым. Отсутствие шуток у 90% команд, постоянное лебезение перед властью РФ, несостоятельные шутки про «мы смеемся над санкциями», про «величие рубля», про «величие Карлика» просто нагоняли тоску», – отметил Пятигорец.
«Отдельным «лейб-мотивом» современного КВН являются шутки над Бараком Обамой. Ну как шутки – реплики, на которые накладывается неистовый хохот и аплодисменты зала. Ну, или не накладываются, а являются реальными, демонстрируя деградацию публики следом за командами», – отметил блогер.
По его словам, несмотря на окончательное «дно» КВН, совсем недавно это дно пробил выпускник МГИМО, ведущий Премьер-Лиги, Сан Саныч Масляков, который решил пошутить над Бараком Обамой. Приглашая команду на сцену с названием «Алабама», он радостно сказал, что есть такой населенный пункт Алабама и это значит, что совсем скоро мы все скажем Обаме «Ала Обама».
«Выпускник МГИМО считает, что Алабама – это населенный пункт, а не штат США. Теперь понятно, почему в РФ что ни дипломат – то Чуркин», – резюмировал Пятигорец.
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