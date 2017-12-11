Портников: за Захарченко или Аксеновым – стоит Путин. А за киборгами стоял не Порошенко. За киборгами стояла Украина. В этом отличие

Один из пользователей социальных сетей, который, конечно же, импонирует Кремлю, но сам является украинским журналистом – рассказал, что он не будет смотреть фильм «Киборги», который героизирует «ненужную войну», в которой «украинцы убивают украинцев». Как передает replyua.net, об этом в своем блоге пишет украинский публицист и журналист Виталий Портников.
По его словам, пока что еще таких камкадзе в нашем медиа-пространстве единицы, куда больше похожих заявлений можно услышать в России, но со временем, после вывода российских войск этот опасный тренд усилится. К этому надо быть готовыми. Нельзя сводить войну к борьбе украинцев с российскими оккупантами, нельзя закрывать глаза, что у оккупантов есть наемники, есть сторонники – по всей стране.
Виталий Портников отмечает, самое главное, что мы должны понимать – это не наемники начали войну, ее начали россияне. Агрессия всегда запускает механизм коллаборационизма и предательства. Тот, кто просто придерживался других взглядов, берет в руки оружие и начинает бороться с собственной страной, своим народом. Конечно же, он предатель, он виноват, но эти условия для раздора создал оккупант. «Квислинг был норвежцем. Петен был французом. Гаха был чехом. Тисо был словаком, но за каждым из них стоял Гитлер. За Захарченко или Аксеновым – и каждым из предателей – стоит Путин. А за киборгами стояли не Порошенко с Муженко. За киборгами стояла Украина. В этом отличие», – резюмировал Портников.