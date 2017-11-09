Виталий Портников: Путин – это яд и антибиотик в одном. Только яд – для своего же народа, а антибиотик – для всех остальных людей

Как передает replyua.net, известный журналист и публицист, Виталий Портников, никогда не лезет в карман за словом. Он готов без каких-либо опасений высказаться о ком угодно, и его мнение интересует далеко не только украинскую публику. Журналист написал большую статью о Владимире Путине, где говорит о его минусах и некомпетентности, как президента целой страны. Но кроме злословия, Портников дал и положительную характеристику.
Несомненно, всех украинцев затронуло за живое вторжение российских войск на территорию Крыма и Донецка. А разразившаяся нешуточная война, из-за которой каждый день гибнут люди, стала последней каплей, и весь мир стал на защиту Украины.
Виталий говорит, что Путин – это яд и антибиотик в одном. Только яд – для своего же народа, а антибиотик – для всех остальных людей, которые увидев его настоящее лицо, прозревают. Все последние действия российского президента характеризуют его как шута и обманщика. Но из всего этого Портников сделал вывод, что Путин не такой уж плохой, ведь показав себя настоящего, он сам подписал себе приговор. Нападением на Украину, Владимир Владимирович спас многие страны, которые как будто проснулись ото сна, и вышли из-под дурного влияния России.