Портников: день, когда между РФ и США начнется холодная война, уже известен

Виталий Портников, украинский журналист, считает, что в тот день, когда Дональд Трамп подпишет новые санкции против России, между двумя странами начнется новая холодная война. Как передает replyua.net со ссылкой на ЛИГА, Портников отметил, что новое решение США по санкциям приведет к еще большей изоляции России.
«Возможно, именно день окончательного голосования в Сенате, или день, когда под законопроектом поставит свою подпись президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, станет в будущем восприниматься как дата начала новой холодной войны ХХІ века и дата начала конца "усеченной" Российской империи в ее путинском варианте», отметил журналист. По его словам, если санкции будут введены, Соединенные Штаты уже не смогут заключить какую-либо сделку с Кремлем, и отменят санкции лишь в том случае, если Москва выполнит все «предписания» США.
Напомним, что указ о введении новых антироссийских санкций должен подписать Дональд Трамп, и тогда он сразу вступит в силу. Впрочем, не только в РФ недовольны этими санкциями - многие европейские лидеры также не поддержали инициативу США.