Портников: прежде всего, Саакашвили должен научиться уважать страну, предоставившую ему убежище

Михаил Саакашвили, которого лишили украинского гражданства, может защищать политическую репутацию и свои права, но, прежде всего, он должен проявить уважение к государству, предоставившему ему убежище. Как информирует replyua.net, об этом на Эспрессо пишет Виталий Портников, известный журналист.
«Возмущение Саакашвили не должно превращаться в попытки навредить стране, гражданином которой он хочет остаться и в любви к которой признается. Никак иначе нельзя квалифицировать заявление бывшего грузинского президента о правоте Дональда Трампа в вопросе о вмешательстве в президентские выборы в США», отметил журналист. По его словам, грузинский политик делает такие заявления, с помощью которых он не мстит Петру Порошенко, а делает хуже всей Украине, и его заявления ставят под большой вопрос поддержку, которую США оказывают Украине на протяжении последних лет.
Портников считает, что Саакашвили может отстаивать свою позицию хоть в СМИ, хоть в судах, но ему нужно учиться ставить государственные интересы выше собственных амбиций, ведь Украина дала ему убежище в сложное для него время.