Портников: развитие России возможно только тогда, когда на ее территории возникнут новые государства

Популярный в Украине блогер и публицист Виталий Портников в своем блоге пишет о том, что у России может быть только один путь, если эта страна хочет стать действительно демократической, цивилизованной страной, этот путь состоит в том, что Москве нужно избавиться от прошлого, перестать жить прошлым сталинским методом управления. Все течет, все меняется и успешность государств сегодня зависит не от крепкой руки президента-тирана, а от умения этого самого президента слушать собственный народ и делать все для того, чтобы этот народ был доволен.
По словам Виталия Портникова, самое обидное, что этот путь не могут понять и принять российские либералы, которые с одной стороны выступают за демократические ценности, а с другой стороны не хотят отпускать, то, что награбленное и «отжатое» Путиным. Публицист отмечает, что развитие территории, где сегодня располагается Россия, может произойти только, когда произойдет переформатирование России – когда на пространстве Российской Федерации возникнут нормальные, разные независимые национальные государства.
Портников отмечает, что Россия существует, как единая страна только в российской пропаганде, при этом вся Россия – это абсолютно разные цивилизационные миры. «Чечня имеет другой цивилизационный мир, чем центральная Россия. И я очень не хочу, чтобы центральная Россия стала Кавказом, потому, что мне дороги Ярославль, Псков и Великий Новгород», – написал Портников.