валюта
СпецтемаПереможець «Слов’янського базару»: Я люблю Україну, проте…

Портников: развитие России возможно только тогда, когда на ее территории возникнут новые государства

Портников: развитие России возможно только тогда, когда на ее территории возникнут новые государства
Популярный в Украине блогер и публицист Виталий Портников в своем блоге пишет о том, что у России может быть только один путь, если эта страна хочет стать действительно демократической, цивилизованной страной, этот путь состоит в том, что Москве нужно избавиться от прошлого, перестать жить прошлым сталинским методом управления. Все течет, все меняется и успешность государств сегодня зависит не от крепкой руки президента-тирана, а от умения этого самого президента слушать собственный народ и делать все для того, чтобы этот народ был доволен.

По словам Виталия Портникова, самое обидное, что этот путь не могут понять и принять российские либералы, которые с одной стороны выступают за демократические ценности, а с другой стороны не хотят отпускать, то, что награбленное и «отжатое» Путиным. Публицист отмечает, что развитие территории, где сегодня располагается Россия, может произойти только, когда произойдет переформатирование России – когда на пространстве Российской Федерации возникнут нормальные, разные независимые национальные государства.

Портников отмечает, что Россия существует, как единая страна только в российской пропаганде, при этом вся Россия – это абсолютно разные цивилизационные миры. «Чечня имеет другой цивилизационный мир, чем центральная Россия. И я очень не хочу, чтобы центральная Россия стала Кавказом, потому, что мне дороги Ярославль, Псков и Великий Новгород», – написал Портников.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Павло Правий: за обговоренням маячні Захарченка українці пропустили справді важливу подію

Срочно: Олешко: у Львові сталось те, чого ніхто не чекав
Важное за сутки
19 июл 2017
16700

Павло Правий: за обговоренням маячні Захарченка українці пропустили справді важливу подію

Як інформує replyua.net, історик та політичний оглядач Павло Правий на власній сторінці в соціальній мережі зауважує, що беззмістовні заяви головного терориста Олександра Захарченка про створення

Последние новости

Кравчук озвучил причины аннексии Крыма и военных действий на Донбассе

Блогер: росіяни у черговий раз осоромились з комуністичною символікою

Блогер: вполне возможно, что больше всех об убийстве Шеремета знает Клименко, который сидит в Москве

У кіберполіції заявили, що лише 10 % компаній потурбувалися про безпеку після атаки вірусу Petya.A

Блогер: затягивание расследования убийства Шеремета пытаются связать с властью, забывая, что у нас война

Розенко повідомив, скільки українців мають змогу отримати компенсацію за економію субсидії

Блогер: украинцам нужно взять пример с европейцев в расследовании убийства Шеремета?

Портников: развитие России возможно только тогда, когда на ее территории возникнут новые государства

Відомий економіст очікує на зростання української економіки у 2019 році

Эксперты шокировали суммой, необходимой для подготовки аэропорта Гостомеля для захода Ryanair

Трамп вже пошкодував через призначення Сешнса генпрокурором

Цимбалюк: Украинские журналисты обязательно должны требовать, чтобы власть и правоохранители нашли убийц Шеремета

Відома українська письменниця зробила заяву щодо ризиків розпаду Росії

Эксперт: Саакашвили на волоске висит со своим фиктивным украинским гражданством и будь воля Порошенко – завтра может оказаться в Грузии

Власти Сербии заявили о появлении российской базы на территории страны

Российские оппозиционные СМИ не сообщают о наступлении российских оккупантов и убитых 9 украинских защитниках

Известный в Украине интернет-магазин организовал распродажу товаров с российской символикой

Криминолог: такие убийства расследуются очень редко

Эксперт: все, кто незаконно посещает сейчас Крым или Донбасс могут повторить судьбу российского блогера Лапшина

Гражданин Италии, воюющий на Донбассе, назвал Украину лучшей частью Европы

 Новости за день