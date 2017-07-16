Клименко хочет приобрести еще несколько медиа в Украине, чтобы приблизить реванш регионалов, – Портников

Главная проблема нынешней власти – это медлительность в принятии важных решений для страны, ведь проводить обыски в медиа-холдинге Клименка спустя трех лет, как его СМИ ведут подрывную деятельность в Украине, это, мягко говоря, большой прокол. Самый лучший способ подорвать доверие к власти и посеять среди украинцев мнение, что все было зря во время Майдана и после – это постоянно использовать СМИ. Об этом в своем блоге пишет известный украинский журналист и публицист Виталий Портников.
По его словам, самое страшное, что Клименко понял эту тактику и уже замахнулся на новые СМИ в Украине, желая приобрести еще несколько рупоров «правильной» пропаганды и приблизить реванш регионалов.
Виталий Портников подчеркивает, что сейчас сложилась такая ситуация, что пока власть активно боролась с российской пропагандой на внешнем фронте, не заметила, как эта же пропаганда проникла во внутрь страны, в столице Украины появился целый мир медиа, оформленных под украинские, нанимающих украинских журналистов и опальных московских пропагандистов, но являющихся, по сути, миром пропаганды реванша и возвращения в прошлое. Журналист отмечает, что сейчас более менее началась активная фаза противостояния с этим миром и недавняя спецоперация Генпрокуратуры – это как раз один из примеров борьбы с «русским миром» в Киеве.