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СпецтемаБлогер: просмотрев российские СМИ, становится понятно, что в Кремле началась паника

Портников: Лукашенко феерически «обхитрил» Путина

Портников: Лукашенко феерически «обхитрил» Путина
Известный украинский блогер и публицист Виталий Портников на своей странице в соцсети Facebook пишет о том, что недавно принятое решение в Кремле установить пограничную зону на границе России и Беларуси полностью развенчал миф о братской одной дороге двух народов и стран. По словам журналиста, к такому решению пришел не сам Путин, его к этому подтолкнул Лукашенко, который инициировал предоставление безвизового въезда гражданам 80 стран, среди которых немало тех, кто поддержал санкции против России и, следовательно, получил зеркальные санкции в ответ.

«Путин испугался «Шенгена» Лукашенко, ведь каждый европеец, который прилетел бы в Беларусь мог через несколько часов оказать уже в России. Лукашенко в очередной раз показала себя, как умный стратег, он, подписывая указ о «безвизе» для ЕС, США и Канады, на первое место поставил именно безопасность своей страны, так как руками Путина он сам очертил четкие границы своего государства», – написал Виталий Портников.

По его словам, несмотря на льстивые улыбки перед телекамерами президентов РФ и Беларуси, им так и не удалось воплотить в реальность «миф» о восстановлении СССР. Александр Лукашенко прекрасно видит, что Россия уже экономически не та, что раньше, а поэтому нефтяных денег все меньше, чего не скажешь о перспективе европейских инвестиций, именно это и заставило его «обхитрить» Путина.
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