Портніков: мерзотникам, які користуються логікою Путіна, Україна не потрібна

Відомий український журналіст і публіцист Віталій Портніков у своєму блозі пише про те, що війна в Україні, яку розв’язав президент РФ Володимир Путін на сході, вже б давно не мала б свого продовження, якби в Україні не підігрували Кремлю «корисні ідіоти». Журналіст наголошує, що здавалося б, в Авдіївці від російських «градів» гинуть люди, сотні людей, залишилися серед зими без даху над головою, а десятки так званих авторитетних активістів «на кістках» починають розказувати, що це українська влада провокує конфлікт, змушуючи росіян вдаватися до радикальних мір.
За словами Портнікова, не тільки в західних, а у вітчизняних ЗМІ можна побачити заголовки, які натякають на те, що українська влада «провокує» загострення ситуації на сході. «Це логіка і солідної німецької газети Süddeutsche Zeitung, і істеричних блогерів, які відпрацьовують свої гроші, розповідаючи про чергову «зраду» влади», – зазначив Віталій Портніков.
На його думку, це і є так звана логіка Путіна, яка зводиться до того, щоб на біле говорити чорне і при кожній слушній можливості розказати, яка погана влада в Україні, а тим самим, яка погана і нинішня Україна, яка ось вже третій рік прагне вирватися зі «стійла». «Для тих, хто під гул російських «градів» розповідає про нікчемну владу, крапля нафти завжди була і буде дорожчою за краплю крові», – резюмував журналіст.