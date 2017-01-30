Портников: Трамп не решился за спиной Украины обсуждать ее с Путиным

До первого телефонного разговора Трампа с Путиным люди считали дни, потом, часы, потом минуты, а, когда он состоялся поняли, что зря тратили время, находясь в предвкушении резкой смены политики Белого дома по отношению к Кремлю, ведь президенты США и РФ положили трубки и ничего необычного не произошло, санкции в действии, российских дипломатов назад в Вашингтон никто не приглашает. Об этом в своем блоге пишет известный украинский журналист Виталий Портников, передает replyua.net.
Журналист подчеркивает, что ни одна новая администрация Белого дома не начинала свою деятельность с призывом разорвать с Москвой все контакты, также действует и Трамп, заявляя о готовности вести диалог с «джельтенменом Путиным». «Если проанализировать те месседжи, которые после диалога озвучили Москва и Вашингтон, становится понятно, что это два разные сообщения. Для Кремля важен широкий круг внешнеполитических вопросов, который обсудили Трамп и Путин. А для Белого дома важна Сирия», – написал Портников.
В Белом доме говорят, что об Украине во время беседы с Путиным не говорили, а в Кремле считают, что затронули тему востока Украины. Журналист отмечает, что Трампу все таки придется озвучить позицию относительно ситуации в Украине и здесь важно, чтобы эта позиция была сформирована при участии Киева. «Чтобы о нас – выражаясь классическим термином польской дипломатии – ничего не решали без нас», – резюмировал Портников.