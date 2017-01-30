Портніков: ймовірність Третьої світової війни буде нависати над світом до останніх днів президентства Трампа

Президент США Дональд Трамп всерйоз занепокоївся тим, що дехто в його команді може призвести до того, що світ охопить Третя світова війна. Саме так республіканець відреагував на заяви сенаторів Джона Маккейна і Ліндсі Грема, які розкритикували рішення Трампа щодо обмеження імміграції. Про це відомий український журналіст і публіцист Віталій Портніков пише у своєму блозі, передає replyua.net.
За словами Віталія Портнікова, Дональд Трамп сам того не підозрюючи, погодився з тим, що він людина, перебування якої на посту президента, завжди буде небезпечне, так як загроза масштабної війни буде зберігатися аж до останніх днів президентства Трампа. «Поза всяких сумнівів Трамп не хоче жодних воєнних конфліктів, в яких би брали участь США, він взагалі хоче ізолювати США від світу, огородитися стіною не тільки від Мексики, а й від інших країн. В той же час Трамп не зможе протистояти закону, коли Америка не хоче наближатися до світу, світ наближається до Америки», – зазначив Портніков.
На його думку, для того, щоб розмови про Третю світову війну так і залишилися тільки розмовами, треба позбутися самовпевненості і бажання не бачити нікого окрім себе у світі, адже США – це вже давно країна від якої залежать сотні інших країн і США, в свою чергу, теж залежить від інших.