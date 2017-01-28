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Портніков: Трамп згодом зрозуміє, що у нього з Путіним різна дорога

Портніков: Трамп згодом зрозуміє, що у нього з Путіним різна дорога
Українці з острахом очікують сьогоднішню телефонну розмову президентів США Дональда Трампа та президента РФ Володимира Путіна, яка має відбутися ввечері. Вже світ сколихнули заголовки в газетах про те, що Трамп ось-ось підпише указ про відміну антиросійських санкцій. Відомий український журналіст Віталій Портніков заспокоює українців, нагадуючи, що попередник Трампа Барак Обама провів не одну телефонну розмову з Путіним, під час яких намагався знайти компроміс, піти на поступки, але всі ми бачимо до чого такі телефонні діалоги призвели.

За словами Портнікова, звісно, зважаючи на останні заяви Трампа, йому дійсно є про що поговорити з Путіним. Журналіст наголошує, що Україна навряд чи стане предметом розмови двох лідерів країн. «Трамп хотів би укласти з Путіним «ядерну угоду», стати ініціатором відновлення процесу ядерного роззброєння. Ще одна ідея Трампа, яку американець спробує донести Путіну, – створення зон безпеки в Сирії», – зазначив Віталій Портніков.

Він наголошує, що, якщо проаналізувати останні новини в російських ЗМІ, то неважко спрогнозувати, як відповість Путін на пропозиції свого американського колеги. Портніков прогнозує, що Трамп буде шукати компромісу з Путіним, йти на поступки, але згодом він зрозуміє, що Путіну компроміс не потрібний, йому потрібне розділення світу.
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