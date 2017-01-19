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Портников: почему Савченко считает сербов гордой нацией, а украинцев «терпилами»?

Портников: почему Савченко считает сербов гордой нацией, а украинцев «терпилами»?
Известный украинский блогер и публицист Виталий Портников в своем блоге пишет о том, что напрасно эксперты и критики набросились на нардепа Надежду Савченко с критикой, после ее инициативы ценой Крыма освободить Донбасс. По мнению Портникова, сама Надежда Савченко ничего не предлагала и ничего не инициировала, она просто озвучила версию и предложение Кремля, которое, якобы поступило от украинской «патриотки».

«В предложение Савченко важно другое, а именно то, что и Крым, и Донбасс – это территория Украины, как и любая другая область, которая по международному праву принадлежит Украине, независимо от того, на каком языке на той или иной территории говорят, в какую церковь ходят. Отказаться от какой-либо части своей территории – это не только молчаливо поддержать нарушение международного права, но и показать всему миру свою слабость, а слабых, как известно, никто не уважает, с ними никто не считается», – прокомментировал Портников.

По его словам, аннексию РФ украинского полуострова не признает ни одна страна в мире, в то время, как Косово признали десятки стран, но это не мешает Сербии продолжать отстаивать свою территориальную целостность. Выходит, если следовать логике Савченко, сербы – это гордый суверенный народ, а украинцы – «терпилы». Блогер подчеркивает, что не стоит Савченко пугать украинцев широкомасштабной войной с РФ в случает отказа принять ее предложение, поскольку единственный выход – это крах путинского режима, благодаря масштабной войне на дипломатическом фронте, которую второй год подряд успешно ведут наши дипломаты.
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