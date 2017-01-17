Портников: лучше Путин будет пить шампанское с российскими «силовиками», чем с Трампом

Известный украинский журналист и публицист Виталий Портников в своем блоге пишет о том, что вся идиллия о налаживании отношений между Россией и США начала разрушаться еще до официального вступления Дональда Трампа в должность. Избранный президент США надавил на самый больной мозоль Владимира Путина, заявив, что России следовало бы прекратить гонку ядерного вооружения, на что в Кремле ответили, что такое предложение американского лидера выглядит смешно.
Некоторые эксперты увидели в предложении Трампа снять санкций с России в обмен на сокращение ядерных арсеналов отказ от Украины, ведь санкции были введены именно после аннексии Россией Крыма и оккупации Донбасса. По мнению Портникова, на самом же деле нужно понимать, что Путин – это президент «силовиков», который держится у власти благодаря постоянному увеличению ядерного оружия в РФ. Российские военные со времен Холодной войны воспитаны на том, что главный враг – это именно США и сейчас они воюют не с украинцами, а с американскими военными инструкторами, которые сначала поддержали Майдан, а теперь тренируют украинских «бандеровцев» на Донбассе. Именно поэтому принятие Путиным предложения Трампа будет приравниваться к поражению и признанию собственной слабости перед главным врагом – США.