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Портніков: Обама завдав Путіну останнього удару за Україну

Портніков: Обама завдав Путіну останнього удару за Україну
Відомий український журналіст і публіцист Віталій Портніков у своєму блозі пише про те, що добігають останні дні президентства Барака Обами, а з ними і останні «бомбардування» президентом США економіки Росії. Обама поставив свій підпис під подовженням антиросійських санкцій, які були впроваджені у відповідь на окупацію РФ Криму та Донбасу, ще на рік.

На думку Віталія Портнікова, Барак Обама зробив все, що міг, як діючий президент США, але його кроки ще будуть мати довгий відголосок. Показово, що Трамп досить стримано відреагував на подовження санкцій, зазначивши, що він і сам планував подовжити санкції на якийсь час, доки не вдасться знайти вихід із ситуації, яка склалася. «Звісно, Трамп не планував ось так, опустивши руки давати «зелене світло» санкціям ще на рік, але, зважаючи на непросту ситуацію і загрозу імпічменту, він таки буде змушений ще, як мінімум, рік бути президентом Сполучених Штатів, а не Кремля», – зазначив журналіст.

Віталій Портніков висловив переконання, що Путіна лише розізлило рішення Обами подовжити санкції, він буде продовжувати напружувати ситуацію, щоб показати всьому світові, що Трамп – це його партнер і друг, який, в першу чергу прислухається до нього, а не до його попередника в Білому домі.
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