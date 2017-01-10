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Журналіст застеріг від компромісу з Путіним: про це можуть говорити «мрійники» або відверті агенти Кремля

Журналіст застеріг від компромісу з Путіним: про це можуть говорити «мрійники» або відверті агенти Кремля
Відомий український блогер і журналіст Віталій Портніков впевнений, що ті, хто пропонують домовлятися з Путніми, прекрасно розуміють, чим це все обернеться для України, а саме – втратою української державності.

З легкої руки відомого олігарха і мецената Віктора Пінчука суспільством пішла гуляти думка про те, що компроміс з Кремлем може раз і назавжди закрити питання воєнного конфлікту в Україні та кризи в економіці. Тим більше, що про примирення з президентом Росії говорить сам новообраний президент колись ворогуючих США Дональд Трамп. «Однак сама дискусія про «компроміс» є таким собі «мислевірусом», який не має ніякого відношення до реальності», – вважає Віталій Портніков.

На його думку, Україна звичайно може й надалі притримуватися статусу «позаблоковості», як це було констатовано в 1991 році, бути нейтральною, як Фінляндія чи Австрія, але чи завадить це Путіну знову замахнутися на територіальну цілісність нашої країни, як свого часу не завадило напасти на Крим чи Донбас. «Випади Пінчука перестануть мати резонанс в українському суспільстві лише тоді, коли українці почнуть сприймати росіян, як іноземців, коли самі громадяни РФ будуть приїжджати до Києва, як до будь-якої іншої світової столиці – саме тоді не матиме значення те, що Україна нейтральна держава чи член НАТО», – зазначив журналіст. Віталій Портніков додав, що наразі ж всіх «мрійників», які затівають розмови про компроміс з Путіним треба ігнорувати, а агентів Кремля знешкоджувати.
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