В Киеве впервые публично назвали единственную страну, которая препятствует получению «безвиза» для Украины, – Портников

Известный украинский журналист и публицист Виталий Портников на своей странице в соцсети Facebook пишет о том, что украинская власть впервые публично признала, что затягивание с предоставлением Украине обещанного безвизового режима с ЕС – это не бюрократическая процедура и даже не проделки, «напуганных Россией», граждан Голландии. Лидер ЕС – Франция, президент которой всячески в СМИ поддерживает «безвиз» для Украины, на самом деле в кулуарах агитирует всех отложить «безвиз», как можно дольше.
По словам Портникова, открыто Украину никто не винит в том, что не предоставлен «безвиз», ведь наша страна, действительно, все, взятые на себя перед европейцами обязательства исполнила. В ЕС начинают рассказывать, что очень боятся не украинцев, которые могут хлынуть в Европу, а беженцев из Турции, которой ЕС тоже пообещал предоставить «безвиз». В ЕС также подчеркивают, что хотят дать «безвиз» Украине вместе с Грузией и Косово, но так как Косово не все выполнила, придется подождать.
«Возможно, проблема не в технических моментах, о которых так часто говорят в Париже, возможно, проблема в Марин Ле Пен, которая подруга Путина и которая имеет большой рейтинг во Франции и делает все, чтобы затормозить процесс евроинтеграции Украины», – отметил Портников.