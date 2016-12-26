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СпецтемаРоссийский журналист: Сочувствие, говорите? А вы подумайте, кто летел в том самолете в Сирию

Виталий Портников: после катастрофы Ту-154 дальше будет больше и хуже

Виталий Портников: после катастрофы Ту-154 дальше будет больше и хуже
Известный журналист Виталий Портников в своем блоге на Espreso.TV пишет, что вчерашняя катастрофа Ту-154 российского Минобороны над акваторией Черного моря не является последней, и в дальнейшем подобные происшествия будут более частыми и с более печальными последствиями, передает replyua.net. По мнению публициста, крушение Ту-154 стала только одной из первых серьезных катастроф, имеющих отношение к злодейскому уничтожению войсками Путина сирийского Алеппо.

Портиков предполагает, что в Кремле, осознавая деятельность своих действий в Сирии явно просчитали ситуацию, тем более, что Россия находится под руководством кадровых офицеров спецслужб. Однако некоторые причины заставили их прийти к неверному выводу, уверен журналист. И прежде всего, речь явно идет о переоценке того, насколько эффективно действуют спецслужбы РФ. Портников отмечает, что они уже давно стали некоторым «симбиозом», созданным «орденом меченосцев» и бандитским предприятием. В связи с этим, продолжил эксперт, для них борьба с инакомыслием в России не представляется очень сложной. Виталий Портников пришел к выводу, что, уничтожив Алеппо, Путин перешел «красную линию» когда проявляется иррациональность ненависти и ее носители не думают о том, к каким последствиям приведут их действия.


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