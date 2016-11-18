Портников: Украина попрощается с самым близким другом на международной арене

В этом году свой прощальный визит в Украину на посту вице-президента США проведет Джозеф Байден. Известный украинский журналист Виталий Портников подчеркивает, что приезд Байдена станет не просто протокольной формальностью, а настоящим прощанием с другом и союзником Украины, который на первых порах своей деятельности был очень далек от Украины, но, спустя последние три года он вник в проблемы Украины. Байден вошел в тройку мировых лидеров, которые в трудную минуту оперативно протягивали руку помощи украинскому народу, осаживали Россию на свое место.
По мнению Виталия Портникова, именно благодаря личным качествам Байдена отношения США и Украины вышли на новый, невиданный ранее, уровень дружбы и понимания. Безусловно, свою лепту внесла Россия со своей агрессией и оккупацией, но все же именно Байден за последние годы помог выстроить доверительные и надежные отношения между двумя странами.
«Многие будут удивлены, но именно благодаря Байдену президент США Барак Обама перестал рассматривать Украину только, как козырь в непростом диалоге с президентом РФ Владимиром Путиным. Поэтому, когда сегодня в Украине думают-гадают, кто же займет должность вице-президента, хочется пожелать, чтобы новый человек был такой же чуткий, как Байден», – резюмировал Портников.
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