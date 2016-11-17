Виталий Портников: УПЦ Московского патриархата полностью контролируется олигархами

Известный украинский журналист и блогер считает, что главная проблема УПЦ (МП) не то, что она подчиняется Кремлю, а то, что она полностью зависит от воли российских олигархов. Такой вывод Портников сделал исходя из заявления синода УПЦ (МП), в котором тот выступает с защитой нардепа Вадима Новинского. Новые настоятели УПЦ (МП) настаивают на том, что Вадим Новинский честнейший человек, который никогда не принуждал к чему либо покойного митрополита Владимира.
По словам Виталия Портникова, в истории независимой Украины впервые зафиксирован факт, когда церковь защищает своего покровителя в лице олигарха Новинского. Своими заявлениями УПЦ (МП) подтверждает тот факт, что она превратилась в политическую организацию или, попросту говоря, стала олигархической церковью.
«Все бы й ничего, если бы такое заявление было принято где-то в Рязани РФ, а потом показано на телекаэкранах пропагандистских СМИ, но такое решение без страха и сомнения принимается в Украине и выглядит лицемерной насмешкой не только над призванием Церкви, но и над чувствами тысяч верующих, для которых, ушедший в мир иной, Владимир был не просто митрополит», – подытожил журналист.
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