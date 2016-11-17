валюта
СпецтемаНа заметку Ракицкому и Селезневу: поступок Шевченко заслуживает наивысшего уважения

Виталий Портников: УПЦ Московского патриархата полностью контролируется олигархами

Виталий Портников: УПЦ Московского патриархата полностью контролируется олигархами
Известный украинский журналист и блогер считает, что главная проблема УПЦ (МП) не то, что она подчиняется Кремлю, а то, что она полностью зависит от воли российских олигархов. Такой вывод Портников сделал исходя из заявления синода УПЦ (МП), в котором тот выступает с защитой нардепа Вадима Новинского. Новые настоятели УПЦ (МП) настаивают на том, что Вадим Новинский честнейший человек, который никогда не принуждал к чему либо покойного митрополита Владимира.

По словам Виталия Портникова, в истории независимой Украины впервые зафиксирован факт, когда церковь защищает своего покровителя в лице олигарха Новинского. Своими заявлениями УПЦ (МП) подтверждает тот факт, что она превратилась в политическую организацию или, попросту говоря, стала олигархической церковью.

«Все бы й ничего, если бы такое заявление было принято где-то в Рязани РФ, а потом показано на телекаэкранах пропагандистских СМИ, но такое решение без страха и сомнения принимается в Украине и выглядит лицемерной насмешкой не только над призванием Церкви, но и над чувствами тысяч верующих, для которых, ушедший в мир иной, Владимир был не просто митрополит», – подытожил журналист.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Украинцы должны навсегда забыть о Лукашенко – журналист
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за день
16 ноя 2016
21469

Експерт про відмову Росії від Римського статуту: у Кремлі істерика

Реакція Кремля на визнання Міжнародним кримінальним судом дій Росії у Криму та на Донбасі агресією була практично блискавичною – Путін заявив про відмову від ратифікації Римського статуту. Чи

16 ноя 2016
14525

Кличко и компания отобрали у аккордеониста «регионалов» пляж на берегу Днепра

Члены земельной комиссии при Киевсовете поддержали решение за то, чтобы вернуть в общее пользование жителям столицы пляж, арендованный экс-нардепом от «Партии регионов» Яном Табачником.


Свежие новости

Сазонов: главное, потратить деньги с умом

Есть ли связь между выигрышем Трампа и девальвацией гривны

Виталий Портников: УПЦ Московского патриархата полностью контролируется олигархами

Большинство граждан Украины выступают против демонтажа памятников Ленину

Владимир Огрызко назвал главную политическую ошибку Евросоюза

Сазонов: у Тимошенко была пауза после оплеухи Ляшко, но потом оказалось, что Порошенко спустил на Юлю всех собак

У ВРУ застерігають про масові подання щодо зняття недоторканності

Кремль вновь проводит военные учения возле границы с Украиной

У Брэда Питта уже новая возлюбленная

Хто стане наступним керівником Нацполіції? - Аваков

Поедем по-новому: Рада дала зеленый свет Дорожному фонду

Это «классно» - реакция Банковой на закрытие Ex.ua

Лукашенко посоветовал россиянам успокоиться в связи с победой Трампа

Кілька депутатів будуть відповідати перед законом за приховування змін у майновому стані

Лукашенко ответил Украине по «резолюции»

Лукашенко рассказал, какую проблему его стране принесла война в Украине

Луценко каже, що Новинського "кришують"

Эксперт: в Украине будет еще одна волна инфляции из-за повышения тарифов

Минулого тижня в зоні АТО кількість обстрілів зросла на 150% - Хуг

Эксперт: Украина будет идти в Европу больше 20 лет

 Новости за день