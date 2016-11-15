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СпецтемаТрамп не захотел говорить с Путиным про Украину

Портников пояснил, как решение Международного уголовного суда поможет украинцам

Портников пояснил, как решение Международного уголовного суда поможет украинцам
Результатом принятого Международным уголовным судом заключения, в котором оккупация Крыма приравнивается к украино-российской войне, станет изменение поведения стран во всем мире. С этого момента попытки поддержки России станут нарушением международного права, а также на такие действия можно подать иски. Как сообщает replyua.net, об этом заявил известный журналист Виталий Портников.

«Это поможет облегчить украинским гражданам возможность подавать иски к России. Конечно, Москва может из не признавать, но люди смогут потребовать, к примеру, ареста российского имущества за рубежом с целью получить компенсацию за нанесенный ущерб. Из-за этого экономика России столкнется с еще большими проблемами», - сказал эксперт.

Виталий Портников уверен, что теперь поддержка России для зарубежных политиков станет более сложной задачей, так подобный шаг будет расценен как пренебрежение международным правом.

«Совершенно очевидно, что после такого решения ни одна страна, которая уважает свою репутацию и не желает становится предметом судебных разбирательств, никогда не сможет даже обсуждать принадлежность Крыма. Им придется выбирать между сотрудничеством с Россией и возможностью стать изгоем вместе с Россией», – подчеркнул журналист.
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