Кремлю нужны не союзники, а рабы – Портников

Известный украинский журналист и публицист Виталий Портников в своем блоге для uainfo.net отмечает, что не незамедлительно после достигнутого соглашения между главами оборонных ведомств Украины и Молдовы было достигнуто соглашение о том, что Киев предоставит коридор для того, чтобы российские войска были выведены из находящегося под оккупацией Приднестровья, главарь местного сепаратистского режима Евгений Шевчук сказал, что на такое решение никогда не даст согласия. Как сообщает replyua.net, для Шевчука российские оккупанты являются «фундаментом миротворческой операции».
По мнению Портникова, в такой тактике Кремля ничего нового нет. Российская сторона демонстрирует миролюбивое отношение и старается казаться конструктивной, говорит о признании территориальной целостности, дает советы по решению самых острых проблем…. Но когда становится очевидным, что уже есть выход из сложной ситуации, тут же на арену выходит новая марионетка, которая стала «президентом» по воле Москвы и которая полностью зависит от подачек Кремля. При этом, такой «лидер» не без гордости заявляет, что «народ против».
Точно так же произошло с принятым недавно решением лидерами стран «нормандской четверки» относительно начала работы вооруженных полицейских ОБСЕ – в российскую столицу были вызваны Пушилин и Дейнего чтобы обозначить волю «народа». В Приднестровье сейчас та же ситуация.
Таким образом, делает вывод Портников, Москва заинтересована не в союзниках, пускай и самых лояльных, а рабах, которые беспрекословно подчиняются.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
Горячая тема: Досрочные выборы в США: известен победитель