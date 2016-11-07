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СпецтемаМайя Санду поблагодарила украинцев за поддержку в борьбе с кремлевской пропагандой

Портников: не исключено, что в результате выборов в Молдове и Болгарии мы получим сразу двух Додонов

Портников: не исключено, что в результате выборов в Молдове и Болгарии мы получим сразу двух Додонов
Как передает replyua.net, Виталий Портников в статье «Кремлефильство. Почему Болгария может получить пророссийского президента и пророссийское правительство» говорит о ближайших перспективах для Болгарии и Молдовы.

Ранее агентство Reuters сообщало, что в случае победы на выборах Румена Радева, пророссийского кандидата, очень велика вероятность проведения в Болгарии досрочных парламентских выборов, в результате чего у страны появится еще и пророссийское правительство – такого мнения придерживается и Портников.

Журналист пишет, что сегодня в Болгарии были обнародованы результаты первого тура президентских выборов – 25,6 процентов голосов набрал Радев, 22 процента – Цецка Цачева. «Вероятность того, что выиграет Радев, очень высока. Рейтинги Цачевой – не высоки, учитывая, что она также выступала за отмену санкций ЕС для России, но после выполнения Минских соглашений, а также сдержанно высказывалась в адрес Москвы»., - сообщает он. Тем более, что Цачева сама сегодня заявила, что досрочных парламентских выборов в Болгарии не избежать. Учитывая, что второй тур президентских выборов в Болгарии пройдет одновременно с выборами главы государства в Молдове, Портников пишет, что «мы получим сразу двух Додонов».

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Важное за день
06 ноя 2016
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Майя Санду поблагодарила украинцев за поддержку в борьбе с кремлевской пропагандой

Майя Санду, министр просвещения Молдовы сегодня высказала слова благодарности в адрес «представителей всех стран мира», которые оказываются в борьбе с пророссийской пропагандой в связи с ее участием


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