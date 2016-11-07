Портников: не исключено, что в результате выборов в Молдове и Болгарии мы получим сразу двух Додонов

Как передает replyua.net, Виталий Портников в статье «Кремлефильство. Почему Болгария может получить пророссийского президента и пророссийское правительство» говорит о ближайших перспективах для Болгарии и Молдовы.
Ранее агентство Reuters сообщало, что в случае победы на выборах Румена Радева, пророссийского кандидата, очень велика вероятность проведения в Болгарии досрочных парламентских выборов, в результате чего у страны появится еще и пророссийское правительство – такого мнения придерживается и Портников.
Журналист пишет, что сегодня в Болгарии были обнародованы результаты первого тура президентских выборов – 25,6 процентов голосов набрал Радев, 22 процента – Цецка Цачева. «Вероятность того, что выиграет Радев, очень высока. Рейтинги Цачевой – не высоки, учитывая, что она также выступала за отмену санкций ЕС для России, но после выполнения Минских соглашений, а также сдержанно высказывалась в адрес Москвы»., - сообщает он. Тем более, что Цачева сама сегодня заявила, что досрочных парламентских выборов в Болгарии не избежать. Учитывая, что второй тур президентских выборов в Болгарии пройдет одновременно с выборами главы государства в Молдове, Портников пишет, что «мы получим сразу двух Додонов».
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter