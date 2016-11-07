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СпецтемаМайя Санду поблагодарила украинцев за поддержку в борьбе с кремлевской пропагандой

Портников: украинские дети будут в школе учить Пушкина, но в переводе Максима Рыльского

Портников: украинские дети будут в школе учить Пушкина, но в переводе Максима Рыльского
Украинский журналист Виталий Портников на своей странице в Facebook сообщает о том, что не нужно забывать «российским друзьям Украины» в вопросе украинского языка и необходимости его знания, а также он том, какое значения он имеет для развития украинского государства – об этом передает replyua.net.

Блогер пишет: «Хочется ещё раз сказать нашим российским друзьям - тем, кто приехал сюда жить и учить нас жизни. Да, мы демократы и либералы. Но мы - украинские демократы и украинские патриоты. И если нам суждено победить и построить здесь настоящее государство, то это государство будет украиноязычным». Он добавляет, что, может и не сразу, но за несколько поколений молодой и независимой Украине устаться преодолеть последствия колониальной русификации – в этом не может быть сомнений. Портников пишет: «Так что учите украинский язык, отдавайте детей в украинские школы и не сомневайтесь: они будут учить Пушкина. Но в прекрасном переводе Максима Рыльского».

Журналист подчеркивает: «Если мы проиграем, то, да, - здесь будет русский язык. А ещё здесь будет Путин. И вам придётся спасать русскоязычие в какой-нибудь другой стране».

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Важное за день
06 ноя 2016
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Майя Санду поблагодарила украинцев за поддержку в борьбе с кремлевской пропагандой

Майя Санду, министр просвещения Молдовы сегодня высказала слова благодарности в адрес «представителей всех стран мира», которые оказываются в борьбе с пророссийской пропагандой в связи с ее участием


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