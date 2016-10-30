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Портніков: Суспільні настрої перетворюють Україну в типову країну «третього світу»

Портніков: Суспільні настрої перетворюють Україну в типову країну «третього світу»
Історію з електронним декларуванням необхідно було вигадати, щоб зрозуміти суспільні настрої. У суспільстві очевидний запит на справедливість. При такому запиті країна, на перший погляд, приречена на перемогу сильної лівої партії. Ця партія – як це і було, наприклад, в скандинавських країнах – повинна була б змінити систему оподаткування, збільшивши податки для багатих і зменшивши для бідних – але при цьому домогтися оподаткування для всіх, посиливши відповідальність для неплатників. Про це на своїй сторінці в Facebook пише журналіст Віталій Портніков, передає replyua.net.

«Але не буде ні лівої партії, ні її перемоги. Тому що запит направлений не стільки на соціальну справедливість, скільки на соціалістичну, тобто на справедливість для інших. Такий запит працює при соціалізмі, але абсолютно безплідний при ринковій економіці. Тому суспільні настрої природним чином перетворюють Україну в типову країну «третього світу» з роздоллям популістів і прірвою між багатими і бідними. Такою країною – за будь-яких реформ – Україна буде, поки покоління людей, які виросли в атмосфері запиту на соціалістичну справедливість просто не вимруть. Зараз дуже важливо не дати цим людям «правильно» виховати своїх дітей і онуків», - написав Портніков.

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