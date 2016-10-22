Портников: Путин поставил памятник не Грозному, а будущему России

Виталий Портников в статье «Грозный умер вчера» сообщает, что появление памятника российскому самодержцу в Орле очень символично, однако поставлен он был отнюдь не по инициативе местного губернатора – Путин всему миру указал на своего кумира – об этом передает replyua.net.
Портников отмечает, что между тремя известнейшими российскими тиранами можно провести прямые аналогии – и Сталин, и Путин, и Грозный являются гениальными злодеями, не боящимися восприятия себя как зла. Сталин приказал Сергею Эйзенштейну снять фильм об Иване Грозном, Путин – приказал поставить ему памятник, по сути его канонизировав. Журналист подчеркивает, что Путин еще не достиг того уровня зла, коими являлись Сталин и Грозный – он мелкий бес. «Он вкладывает свое безумие в рот Жириновского, своего придворного шута, а потом повторяет, уже прошедшим через тысячи ушей, а памятник поставил царю не в Москве, а в дремучей провинции», - пишет Портников.
Блогер подчеркивает, что Путин даже не стесняется гнева народа и политиков – ему не хватило запрета критики Сталина, стало необходимо еще и канонизировать Ивана Грозного. «Лживые эксперты-подхалимы теперь наперегонки пытаются придумать историческое и политическое оправдание появления этого памятника. Среди этих оправданий и «борец с новгородскими олигархами» - прям как «борец с крестьянами-кулаками», и собиратель русских земель, и родовитый Рюрикович – можно со счета сбиться», - пишет Портников. Журналист подчеркивает, что при авторитарных режимах памятники ставят не прошлому, а будущему, поэтому скоро монумент с Иваном Грозным появится и в российской столице. По мнению блогера, если бы Сталин не умер, то он постепенно дошел бы до уровня злодея, коим был Грозный, явно являвшийся его кумиром.
«Мы не знаем, кем бы в итоге стал Сталин, однако увидим, кем станет Путин», - сообщает блогер. Портников подчеркивает, что у Путина проявляется множество черт, присущих тирану – он явно все больше теряет связь с реальностью, все время находится в крайнем нервном напряжении, что доказывает нелепая мимика лица и отсутствии контроля над частями тела и гримасы. Портников пишет, что паранойю и прочие помешательства Грозного наблюдали свидетели, Сталина – врачи, а все психические болезни и отклонения Путина может лицезреть весь мир благодаря телевидению и Интернету. Блогер отмечает: «Путин выбрал Грозного не случайно – он таким образом готовит народ к потрясениям, военным конфликтам, воспитывать в нем чувство ненависти, вражды и злобы. Чтобы действительно править на крови, власть должна выбить из голов народа всю цивилизованность и «западничество», потому что в своей основе Россия была, есть и остается ордынским ханством».
По мнению Портникова, главная цель установки памятника Ивану Грозному – это формирование в подданных идеи о непогрешимости правителя, потому что добиться правды в государственных структурах уже нельзя. «Когда нет доверия к чиновникам и государственным органам, народу остается только верить в правителя и его опричников». Грозный был выбран Путиным не случайно – у России уже не хватит сил даже на уровень Романовых, только на средневековое мракобесие Рюриковичей. Портников резюмирует, что в России на смену большевизму пришел неонацизм.
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