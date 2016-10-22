Портников: Путин в Сирии перешел грань от политика до банального серийного убийцы

Российский президент Владимир Путин добился своего – вошел в историю. Как глава государства, который совершил «преступления исторического масштаба». Именно так оценил бомбардировки в Сирии восточной части Алеппо верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хусейн. Совет ООН по правам человека проголосовал за проведение специального международного расследования преступлений в Алеппо. Россия и ее бессовестные союзники проголосовали против. Именно потому, что не сомневаются – кровавые следы приведут следствие в кабинет Путина. Об этом в своем блоге для Радио Свобода пишет Виталий Портников, передает replyua.net.
«Такой ход событий не трудно было предугадать. Предусмотреть даже тогда, когда российские военные по прямому указанию Владимира Путина начали оккупацию украинского Крыма. Путин любит говорить, что эта оккупация была «бескровной», хотя во время аннексии были убиты двое украинских военных, а затем начались убийства и пытки крымских татар и других активистов. Но, конечно, это не могло произвести на мир такого впечатления, как сейчас бомбардировки Алеппо. И Путин опьянел от безнаказанности. Следующим этапом в его преступлениях стала война в Донбассе. Здесь уже люди гибли сотнями, тысячи остались без крова, миллионы были вынуждены покинуть свои родные места. Но во время конфликта не применялась авиация, а российская пропаганда пыталась создать впечатление «гражданского» конфликта, в котором Кремль выступает в роли защитника мифической категории граждан Украины - «русскоязычного» населения», – пишет Виталий Портников.
По его мнению, серьезным просчетом Путина стало уничтожение российскими военными на контролируемой Москвой территории «Боинга» Малазийских авиалиний. Однако расследование таких катастроф, как правило, длятся очень долго. И у Путина появилось время для новой авантюры – сирийской. Многие эксперты на Западе сегодня утверждает, что российская армия в Сирии действует более эффективно, чем это можно было предположить, когда началась кампания. Возможно, с военной точки зрения это и так. В Афганистане вооруженные силы Советского Союза тоже действовали эффективно. Но невозможно одержать победу, когда против тебя воюет буквально весь народ, а армия диктаторского режима практически не способна противостоять своим противникам. В результате в Афганистане погибло несколько десятков тысяч советских солдат. А вот афганцев было уничтожено более миллиона. Сейчас та же ситуация повторяется в Сирии. Никакой другой возможности оказать поддержку Башару Асаду, кроме как убивать сотни тысяч сирийцев, у Владимира Путина нет. При этом победу он все равно не получит – просто уничтожит людей и города. Но сейчас – не время Афганистана. Совсем другие информационные технологии. Совсем другие возможности интернета и телевидения. Совсем другое отношение к России – страна Путина не СССР с его «защитой рабочих и крестьян», лозунгами Москва никого больше не обманет.
«Мир ежедневно видит на своих экранах жуткие кадры из Алеппо. Кадры преступлений Владимира Путина. Преступлений исторического масштаба. При этом особого выбора у Путина нет. Он не может прекратить расправу над сирийцами, потому что в этом случае обрекает режим Асада на быстрый крах. И не может продолжить бомбардировки – потому что каждый новый обстрел ухудшает его отношения с миром, создает пропасть между этим миром и Россией. Российский президент бесполезно думает, что не будет за свои преступления отвечать. Будет. Придет день, когда его и других руководителей России выдадут Международному трибуналу собственные соотечественники. Путин просто еще не понял, что своими действиями в Сирии перешел грань, которая отделяет политика, стремящегося защитить собственные интересы, от банального серийного убийцы.
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