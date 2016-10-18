Портінков пояснив, чому Путін передумав і летить в Берлін

Ще вчора можливість зустрічі глав держав в «нормандському форматі» здавалася практично зірваною. Після розмов, які Ангела Меркель і Франсуа Олланд провели з Володимиром Путіним, а потім з Петром Порошенко, єдиний конкретний оголошений результат був в можливості проведення ще однієї телефонної конференції. Ні про якою зустрічі з Путіним навіть не згадувалося. І, тим не менш, зустріч відбудеться – причому в термін, який був спочатку позначений в запрошенні, надісланому відомством федерального канцлера. Чому? Український журналіст розповів про свої припущення, передає replyua.net.
«Справжні причини, чому все ж вирішили зустрітися глави держав ми навряд чи дізнаємося найближчим часом. Однак можна судити про одне. Головна причина зриву зустрічей в «нормандському форматі» була, як правило, в непоступливості Володимира Путіна. Саме йому – а не комусь ще – висували свої умови і Олланд, і Меркель», – зазначив Портніков.
За його словами, готовність російського президента летіти до Берліна збіглася за часом з «гуманітарною паузою» у бомбардуваннях нещасного Алеппо. Це, звичайно, не випадково. Неможливо вирішити сирійський конфлікт без українського, а український – без сирійського, так як в основі обох – прагнення Кремля до дестабілізації ситуації будь-яким шляхом. Будь-яким. Від диверсій до безжальних бомбардувань.
«Те, що Путін готовий обговорювати Донбас, а в Алеппо ненадовго запанувала тиша, говорить якщо не про курс на деескалацію, то принаймні про спроби її зобразити. Ми не знаємо, задумав Путін черговий обман або дійсно хоче хоча б трохи заспокоїти пристрасті, відступити – тому що страшиться наслідків свого геополітичного божевілля. Втім, якраз відповідь на це питання ми вже незабаром отримаємо», – резюмував журналіст.
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