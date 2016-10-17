Портніков: Путіна вже не кличуть на перемовини, вирішують без нього ввести санкції

У Києві прес-служба президента України повідомляє про телефонну конференцію, яку провели Петро Порошенко, його французький колега Франсуа Олланд і федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель. Йшлося про пріоритети врегулювання конфлікту на Донбасі, сторони домовилися провести таку конференцію ще раз і обговорити можливість скликання саміту в «нормандському форматі». Що знаково, Президент Росії Володимир Путін в переговорах участі не брав, окупанта України проінформують, коли керівники цивілізованих країн будуть готові розмовляти з ним, зазначив у своєму блозі відомий журналіст і блогер Віталій Портніков, передає replyua.net.
«У Лондоні глави зовнішньополітичних відомств Великобританії, США, Франції, Саудівської Аравії і Йорданії, а також представники ЄС, Німеччини, Італії, Об'єднаних Арабських Еміратів та Туреччини обговорюють ситуацію в Сирії і знищення Алеппо силами російської та асадовської авіації. Головна тема переговорів – порятунок міста і можливих заходів впливу на вбивць, включаючи нові санкції проти путінського режиму. Представники цього режиму в переговорах участі не беруть», – зазначив Віталій Портніков.
За його словами, можуть сказати, що це взагалі нічого не означає. Що днями Меркель і Олланд обговорювали з Путіним Україну без Порошенко. А Керрі зустрічався з Лавровим і говорив про Сирію. Так то ж бо й воно! Це була перевірка здатності домовлятися. Російський режим виявився недоговороздатним. Виявився неосудним. І тепер головна тема переговорів – не те, як домовитися з цим режимом, а те, як на нього вплинути. Як натиснути сильніше, щоб повернути Путіна, Лаврова і інших військових злочинців – а в тому, що ці люди військові злочинці не сумнівається в цивілізованому світі жодна розсудлива людина – за стіл переговорів. Щоб врятувати Алеппо, щоб врятувати Донбас. Щоб вони звідусіль забралися.
«Як бачимо по Лондону, переговори без Росії можливі. Навіть за участю країн, які роблять вигляд, що зацікавлені у співпраці з путінським режимом. Це повинно було б стати важливим уроком для Кремля – і в Україні, і в Сирії Росією вже перейдено «червоні лінії», країна перетворюється на справжнього ізгоя. Саме тому питання, вирішення яких багато в чому пов'язане з деструктивною роллю Росії, вважають за краще обговорювати без Путіна і його представників, бо віри вже немає і немає про що говорити», – написав Віталій Портніков.
Він задається питаннями, чи зроблять в Кремлі необхідні висновки? Чи почнуть домовлятися з цивілізованим світом? Чи зупинять нелюдське знищення Алеппо? Чи заберуться з Донбасу геть? «У мене є дуже великі сумніви. Протягом останніх років російський режим демонструє свою очевидну неадекватність. І це добре. Тому що для нас з вами важливіше нові санкції проти Путіна, ніж його конструктивність. Тому, що ворог зманіврує і зачаїться, нікому краще не буде. Він нападе рано чи пізно. А ось нові санкції – це чудово. Санкції – це пряма дорога до краху агресивного режиму. І якщо на Заході всерйоз починають говорити про ці нові заходи впливу – то нехай краще вводять нові санкції, ніж домовляються з Путіним», – резюмував Віталій Портніков.
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