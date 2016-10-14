Путін подарував Росії найбажаніше – ікону Сталіна – блогер

Росія виявилася першою країною континенту, в якій встановилася влада черні, яка боїться влади і одночасно диктує владі свої закони підлості. Потім така ж влада черні встановилася в фашистській Італії, в нацистській Німеччині – з однією лише відмінністю. Ці країни програли війну демократіям. А Радянський Союз виграв війну спільно з демократіями. І при цьому все десятиліття його існування не припинялася громадянська війна між черню і залишками здорового глузду. Про це на своїй сторінці в Facebook пише відомий блогер Віталій Портніков, передає replyua.net.
Саме тому, на думку Портнікова, в «народній пам'яті» росіян – саме пам'яті, а не в пропаганді – Хрущов залишився простачком-«кукурудзником». Але його зневажали не за кукурудзу і не за те, що він «подарував» комусь там Крим. Його зневажають і ненавидять за те, що він посмів забрати Сталіна. Що він підняв руку на святе. Тому що Сталін – це і була Росія, яка перемогла в Громадянській і врятувалася перемогою у Другій світовій.
«І образ алкоголіка Єльцина в «народній пам'яті» - саме в пам'яті – це образ, що нездійсненних надій. Тому що вірили в Єльцина «прості люди», бачили в ньому альтернативу Горбачову з його «перебудовою», «новим мисленням» і іншими безпорадними викрутасами, бачили царя, який плює в пику боярам, а цар виявився не страшним, і навіть коли він зводив брови, ніхто йому вже не вірив. Звідси – Путін. Агресивно-слухняна більшість любить його не за повернення Криму, а за повернення Сталіна. За те, що Росію знову бояться. За те, що страх стає нормою», – зазначив Віталій Портніков.
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