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Віталій Портніков: Санкції і ще раз санкції, а всі ймовірні зустрічі «нормандської четвірки» ні до чого

Віталій Портніков: Санкції і ще раз санкції, а всі ймовірні зустрічі «нормандської четвірки» ні до чого
Як передає replyua.net, прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков після телефонної розмови Ангели Меркель, Франсуа Олланда і Володимира Путіна заявив про відсутність «рівня готовності» для можливого проведення зустрічі лідерів країн «нормандської четвірки». Власне, саме цього і можна було очікувати відразу ж після того, як Ангела Меркель почала «промацувати» грунт для чергової спроби проведення такої зустрічі. Про це у своєму блозі пише відомий журналіст Віталій Портніков.

«Те, що про запрошення миттєво – ще до підтвердження з Берліна – повідомили в Кремлі – пояснюється просто. Радникам Путіна необхідно було подолати відчуття міжнародної ізоляції, яке складалося після того, як Олланд фактично підштовхнув російського президента до відмови від поїздки до Франції. А тут – самі запрошують, хочуть спілкуватися! І Меркель, і Олланд, і навіть Порошенко. Який Путін ізгой? Вчора у Ердогана, завтра у Меркель, а в Париж він сам не хоче! Ніякий не ізгой! Але далі неминуче повинні були відбутися консультації між потенційними учасниками саміту. І не могло не з'ясуватися, що Путін, може, і не хоче уславитися ізгоєм – але і на поступки йти теж не хоче», – зазначив Віталій Портніков.

Можемо довго гадати, про що ж таке вони там розмовляють по телефону, але суть спілкування, здається, зовсім ясна після виступу президента Франції перед депутатами ПАРЄ і виступу президента Росії перед учасниками форуму «Росія кличе!». Попросту кажучи, Олланд і Меркель пояснюють Путіну, що готові розмовляти з Порошенком щодо реалізації політичних аспектів врегулювання тільки після того, як отримають від Росії гарантії безпеки – припинення вогню, відведення зброї, роззброєння, кажучи словами Олланда. А Путін продовжує дотримуватися своєї «класичної» лінії – спочатку реалізація політичного пакету, включаючи зміни в Конституції, закон про амністію і «прямі переговори» з російськими найманцями.

На думку журналіста, ось це і зупинило діалог – тому що Олланд і Меркель чудово розуміють, що без роззброєння бандитів і виведення російських військ неможливі ніякі вибори, а Путін не менше прекрасно усвідомлює, що після роззброєння бандитів і виведення російських військ ніякі вибори йому не потрібні – він просто втрачає Донбас як важіль тиску на Україну.

«Це і є той самий глухий кут, в якому сторони «нормандського формату» знаходяться практично з першого дня після підписання домовленостей. І, як не раз вже було сказано, єдине, що дозволяє цей глухий кут порушувати – так це продовжувати санкції проти Росії. А зустрічатися ні до чого», – резюмував Портніков.

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