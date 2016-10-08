Виталий Портников: Из-за глупости Путина россияне уже готовятся к новым санкциям

Еще несколько недель назад главным вопросом, который возникал, когда речь шла о санкциях против России, было: отменят их совсем или ослабят. Многие из европейских политиков утверждали, что санкции не дают никаких результатов, а только создают проблемы для экономик западных стран. Сегодня все изменилось с точностью до наоборот. Неожиданно, но сам Владимир Путин признал, что его беспокоят и санкции, и «антисанкции», когда потребовал от США компенсировать ущерб, который введение ограничительных мер нанесло российской экономике. Об этом в свое блоге пишет журналист Виталий Портников.
«Сейчас о санкциях говорят, когда речь идет о необходимости остановить уничтожение Алеппо войсками сирийской правительственной армии при активном российском участии. О необходимости введения санкций против Москвы за ее поведение в Сирии уже высказались и американские, и немецкие, и французские политики. И хотя оппонентов влияния на Кремль хватает и в этом случае, с каждым уничтоженным госпиталем в Алеппо позиции сторонников наказания Путина и Асада будут только укрепляться», – спрогнозировал журналист.
Еще одна возможность введения новых санкций возникла в связи с официальным признанием американскими спецслужбами возможного российского участия в кибератаках на правительственные серверы США. О том, что Кремль должен поплатиться за свое пиратство, уже заявили американские конгрессмены, эта тема активно обсуждается в СМИ.
«Вырисовывается настоящая санкционная паутина, в которой должен обязательно запутаться кремлевский «комар». Понятно, что открытый конфликт с ядерной державой никто не допустит. Но меры, которые направлены на подрыв экономики агрессивной страны, осуществлять необходимо. На Западе многие говорят, что эти меры сказываются прежде всего на обычных людях, а Путин и другие нувориши не замечают ограничений в своих роскошных виллах и правительственных резиденциях. Но если мы хотим реальных изменений в России, так и должно происходить. Последствия агрессивной политики своей страны должны в полной мере ощутить рядовые россияне – те, кто будет строить новое государство после краха путинского режима. Ведь успех Германии после Второй мировой войны был обеспечен именно тем, что ее последствия ощутили на себе обычные немцы, а не элита гитлеровского режима», – подытожил Портников.
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