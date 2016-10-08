валюта
СпецтемаТимошенко открыто обвинила Порошенко в войне на Донбассе и развале страны

Виталий Портников: Из-за глупости Путина россияне уже готовятся к новым санкциям

Виталий Портников: Из-за глупости Путина россияне уже готовятся к новым санкциям
Еще несколько недель назад главным вопросом, который возникал, когда речь шла о санкциях против России, было: отменят их совсем или ослабят. Многие из европейских политиков утверждали, что санкции не дают никаких результатов, а только создают проблемы для экономик западных стран. Сегодня все изменилось с точностью до наоборот. Неожиданно, но сам Владимир Путин признал, что его беспокоят и санкции, и «антисанкции», когда потребовал от США компенсировать ущерб, который введение ограничительных мер нанесло российской экономике. Об этом в свое блоге пишет журналист Виталий Портников.

«Сейчас о санкциях говорят, когда речь идет о необходимости остановить уничтожение Алеппо войсками сирийской правительственной армии при активном российском участии. О необходимости введения санкций против Москвы за ее поведение в Сирии уже высказались и американские, и немецкие, и французские политики. И хотя оппонентов влияния на Кремль хватает и в этом случае, с каждым уничтоженным госпиталем в Алеппо позиции сторонников наказания Путина и Асада будут только укрепляться», – спрогнозировал журналист.

Еще одна возможность введения новых санкций возникла в связи с официальным признанием американскими спецслужбами возможного российского участия в кибератаках на правительственные серверы США. О том, что Кремль должен поплатиться за свое пиратство, уже заявили американские конгрессмены, эта тема активно обсуждается в СМИ.

«Вырисовывается настоящая санкционная паутина, в которой должен обязательно запутаться кремлевский «комар». Понятно, что открытый конфликт с ядерной державой никто не допустит. Но меры, которые направлены на подрыв экономики агрессивной страны, осуществлять необходимо. На Западе многие говорят, что эти меры сказываются прежде всего на обычных людях, а Путин и другие нувориши не замечают ограничений в своих роскошных виллах и правительственных резиденциях. Но если мы хотим реальных изменений в России, так и должно происходить. Последствия агрессивной политики своей страны должны в полной мере ощутить рядовые россияне – те, кто будет строить новое государство после краха путинского режима. Ведь успех Германии после Второй мировой войны был обеспечен именно тем, что ее последствия ощутили на себе обычные немцы, а не элита гитлеровского режима», – подытожил Портников.

Горячая тема: Сотник: Подарунок до дня народження Путіна від Керрі: тепер трибунал неминучий
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за день
07 окт 2016
28308

Сотник: Подарунок до дня народження Путіна від Керрі: тепер трибунал неминучий

Держсекретар США Керрі звинуватив Росію у військових злочинах в Сирії. Військову інтервенцію Росії в Сирії слід розслідувати, як серії військових злочинів, заявив Держсекретар США Джон Керрі,

08 окт 2016
12479

Кремль окончательно кинул жителей Донбасса – Денис Казанский

Официальный представитель МИДа РФ Андрей Келин несколько дней назад сделал очередное заявление, которое возмутило и опечалило сепаратистов Донбасса и российских имперцев. Особенно негодовал Игорь


Свежие новости

Польща завжди буде засуджувати окупантів - Мацеревич

В Одессе новый погодный «апокалипсис»

Перемирие, говорите: Только в один Свердловск из России прибыло 8 танков и 10 вагонов с боеприпасами – блогер

В районі Петрівського готують пост для СММ ОБСЄ

В США снова обвинили РФ в хакерской атаке

МЗС РФ обурене заявами США щодо російських хакерів

Кирило Сазонов: В України є шанс отримати дешевий газ, а Росію лишити з носом

Яременко: Запад начинает трезветь

Активісти в Києві прирівняли законопроект №3587 до подій на "Революції гідності"

Унікальна база для паралімпійців залишилася в Криму, – Федина

Гидрометцентр: на смену дождям приходит холодный циклон

Торжественное обещание Саакашвили

В США отказались заводить уголовное дело на Брэда Питта

СММ ОБСЄ не отримала доступ до Золотого

Боровой: чем закончится противостояние РФ и США

Пономарь: Четыре важные новости о Гааге, санкциях, НАТО и броске недоимперии

Артур Герасимов: Президент хочет, чтобы КСУ стал доступным для всех украинцев

Чергова партія "подарунків" від РФ для окупантів Донбасу - ГУР

В Украине появились очень дешевые авиабилеты

Новини з зони АТО за минулу добу (07.10.16)

 Новости за день